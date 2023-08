Un attaquant des Remparts subit une grave commotion cérébrale

L’attaquant des Remparts de Québec Charles-Olivier Villeneuve a subi une importante commotion cérébrale mercredi soir, lors d’un match préparatoire contre l’Océanic de Rimouski.

Tous les spectateurs au Colisée Financière Sun Life, dans le Bas-Saint-Laurent, ont retenu leur souffle après avoir vu le jeune de 18 ans foncer dans la baie vitrée à pleine vitesse.

Il a été escorté hors de la patinoire à l’aide d’une civière, mais n’a pas été amené à l’hôpital.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) souhaite que toutes ses équipes mettent à niveau ses baies vitrées, pour des baies vitrées «flex», soit des bandes plus souples qui permettent d’absorber le choc lors d’un contact le long de la rampe.

«C’est dommage qu’on arrive toujours à attendre que des incidents comme arrivent pour changer», a mentionné le député et porte-parole de l’opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone.

À Rimouski, la Ville souhaite entreprendre les changements dès l’été 2024. Un investissement de près de 500 000$ est nécessaire pour changer les bandes.

Un changement bénéfique

L’entraineur-chef de l’Océanic de Rimouski, Joël Perrault, croit que ce changement peut être bénéfique pour la ligue, et ses joueurs.

«La ligue le fait dans cette perspective-là et l’incident d’hier nous rappelle que le hockey junior majeur est un hockey de haut niveau, où les collisions sont beaucoup plus fortes que dans les niveaux inférieurs, et que les équipes qui évoluent dans les arénas doivent avoir des glaces sécuritaires», a expliqué le maire Guy Caron.

Il s’attend également à ce que Québec contribue financièrement pour aider les villes à effectuer le changement.

«Nous, de notre côté, comme l’ensemble des villes qui ont une équipe, on veut s’assurer que ça ne nous pénalisera pas pour d’autres demandes», a-t-il réclamé.

«Oui, ça peut être couteux, oui ça peut prendre un investissement majeur, mais en même temps, est-ce qu’il y a un investissement qui est trop cher pour la sécurité de nos enfants? Je ne pense pas», a indiqué le politicien.

Neuf des 12 équipes québécoises du circuit ne possèdent pas cette nouvelle technologie.