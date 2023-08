«Ça va être chaotique»: un automne chaud à prévoir avec 51 chantiers majeurs dans le grand Montréal

Les automobilistes qui se sont cassé la tête tout l’été à cause des cônes orange devront continuer à prendre leur mal en patience à la rentrée qui s’annonce chaotique avec 51 chantiers majeurs dans le grand Montréal.

«Ça va être chaotique, mais tout est dans la planification, si les gens planifient, ça va mieux se passer», suggère Patrick Benoit, chroniqueur en circulation à Salut Bonjour.

La plupart des chantiers majeurs de cet été se poursuivront cet automne, a indiqué jeudi Mobilité Montréal, un regroupement d’une vingtaine d’instances concernées par le transport dans la grande région métropolitaine.

Il sera pénible de se déplacer dans le secteur de l’échangeur Saint-Pierre et du pont Honoré-Mercier, sur l’autoroute 40, sur l’autoroute 13 nord ainsi que dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La fontaine (voir plus bas).

«Il y a un travail qui est fait pour que tous les axes ne soient pas fermés en même temps», a souligné jeudi le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Louis-André Bertrand.

L’enfer au centre-ville

À Montréal, c’est au centre-ville que les usagers de la route auront le plus de bâtons dans les roues, avec des entraves notamment sur le boulevard René-Lévesque Ouest.

Avec trois voies fermées sur six, les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en amènent plusieurs à se tourner vers le pont Jacques-Cartier, un secteur où les usagers de la route sont appelés à la vigilance.

«On a fait plusieurs changements dans le sens des rues pour protéger nos résidents, nos enfants dans les zones scolaires. Ça va amener plus de gens sur Sherbrooke et Notre-Dame», prévient le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

À cela s’ajoutent deux nouveautés: le début du mégachantier de la rue Sainte-Catherine Ouest et des travaux d'égout sur la rue William, dans Griffintown.

Mobilité Montréal conseille aux automobilistes de planifier leurs déplacements en consultant le 511 et le site internet de Mobilité Montréal et de se tourner vers les nouvelles options de transports collectif et actif.

«Je suggère toujours de planifier avant de partir, pour voir si notre trajet habituel est à éviter», abonde Patrick Benoit.

«Des chantiers, on n’a pas fini d’en voir, après le tunnel, ça va être la Métropolitaine», conclut-il.

Cinq secteurs à éviter

L’échangeur Saint-Pierre

L’Action de grâce s’annonce particulièrement difficile sur l’autoroute 20 en direction est et dans l’échangeur Saint-Pierre, où les travaux se poursuivront tout l'automne, entraînant des fermetures partielles ou complètes de nuit ou de fin de semaine.

L’autoroute 40

L’autoroute 40 est à éviter dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue. Une seule voie est disponible en direction ouest pour les quatre prochaines fins de semaine en raison des travaux de réparation du pont d'étagement sur la rue des Pins.

L’autoroute 13

Les travaux d’asphaltage se poursuivent sur l’autoroute 13 en direction nord, à Laval, ce qui entraînera des fermetures partielles et complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine jusqu'à la fin de la saison chaude.

Le tunnel La Fontaine

Les travaux se poursuivent jusqu’en 2025 avec la fermeture de trois voies sur six, redirigeant le trafic vers les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain.

Le centre-ville

À Montréal, tout le centre-ville est à éviter en voiture, avec de la congestion à prévoir sur les rues Sherbrooke et Notre-Dame en raison des travaux du tunnel. «Idéalement, on prend le transport commun et actif», suggère Philippe Sabourin.