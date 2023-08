Un ponceau bouché endommage leur terrain depuis des années

Un ponceau bouché cause des maux de tête depuis plusieurs années à un couple de Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie.

Depuis cinq ans, les dégâts sur le terrain choquent les résidents et, depuis trois ans, de nombreuses démarches ont été faites pour essayer de régler le problème. Pourtant, chaque fois, c'est un échec pour le couple.

«C'est rendu que quand on les appelle, ils ne répondent plus et ne nous rappellent même plus, ça n'a aucun sens», s'est exclamé le citoyen de la municipalité, Guy Lassonde.

Des dégâts considérables

Avec la présence de l'eau, les arbres pourrissent et l'amas de boue empêche M. Lassonde et sa conjointe de circuler dans plusieurs secteurs de leur terrain. Un ancien pont que le couple empruntait chaque jour pour rejoindre une partie du terrain est maintenant recouvert d'environ deux pieds d'eau.

«Sans exagérer, on croit que trois hectares sont détruits et ça n'ira pas en s'améliorant (...) On doit prendre le taureau par les cornes», a affirmé la conjointe de M. Lassonde, Danielle Blain.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton n'a pas voulu accorder d'entrevue à l'équipe de TVA Sherbrooke. L'équipe des communications s’est contentée d'affirmer qu'un délai de trois à quatre ans est tout à fait normal pour ce genre de situation. Tant qu'on ne craint pas pour la sécurité des résidents, il n'y a pas d'urgence, selon eux.

De son côté, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a affirmé avoir pris conscience du dossier de M. Lassonde et sa femme, comme le ponceau se trouve sous une route provinciale.

«Le MTQ n'agit que comme accompagnateur dans ce genre de situation. Nous avons pris conscience du problème et nous avons évalué les problématiques du ponceau (...) Les détails comme la nature des travaux et les dates prévues pour ceux-ci, relève de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton», a expliqué la porte-parole du MTQ-Estrie, Isabelle Dorais.

Aucun changement malgré un statut prioritaire

En novembre 2022, le couple croyait voir la lumière au bout du tunnel. Une lettre de la municipalité leur affirmait que leur dossier était maintenant prioritaire.

«La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton vous informait en août dernier que les travaux prévus dans votre secteur seraient reportés en 2023. Nous tenons à vous réitérer que lesdits travaux seront prioritaires au printemps prochain (printemps 2023) » est-il indiqué dans la lettre destinée au couple. En date du 24 août 2023, il n’y avait toujours pas de changements sur la propriété.

Si la situation n’avance pas, le couple envisage de recourir à la justice. «Après trois ans, on n’en demande vraiment pas beaucoup et là, c’est assez», a ajouté M. Lassonde.