«On s’est tous mis à pleurer»: une jeune fille quadriplégique réalise son rêve et rencontre Billie Eilish à Osheaga

Quadriplégique à la suite d’un grave accident de voiture survenu en 2019, Jen, une jeune fille de 18 ans, a réalisé un de ses plus grands rêves au Festival Osheaga cet été: rencontrer son idole, Billie Eilish, avant de la voir performer en concert.

En 2019, Jen Leitch a eu un gros accident de la route qui l’a laissée quadriplégique. S’en sont suivis plusieurs mois difficiles aux soins intensifs. Sa trachée ayant entre autres été touchée, la jeune femme a dû réapprendre à parler. La chanteuse Billie Eilish a joué un rôle majeur dans sa réhabilitation, voire sa survie; les paroles de ses chansons (surtout la chanson 30th, qui parle, justement, d’un accident de voiture) la motivant à rester en vie et à continuer à se battre.

Voilà pourquoi Jen, qui est originaire de l’Ontario, a émis le souhait d’assister à un spectacle de son idole auprès de la fondation Make-A-Wish Canada.

Courtoisie Benoit Rousseau

«La fondation evenko a reçu une demande pour accueillir Jen au Festival Osheaga, explique Nathalie Roberge, directrice générale de la fondation evenko. Nous nous sommes dit bien sûr, mais pourquoi ne pas tenter de lui faire rencontrer Billie Eilish en plus de réaliser son rêve de voir son concert? C’est nous qui avons pris les rênes de cette partie-surprise.»

C’est Nathalie Roberge qui a personnellement rédigé une requête de deux pages, envoyée à l’équipe de la chanteuse via le département de programmation d’evenko, pour conter l’histoire de Jen et solliciter un entretien.

«Nous avons su à 17h le vendredi soir que Jen allait rencontrer Billie Eilish», raconte Nathalie Roberge, qui a alors demandé à la mère de Jen de garder le tout secret.

photo fournie par la fondation evenko

Surprise, larmes et câlins

«Lorsque Jen a su qu’elle allait pouvoir parler avec son idole, on s’est tous mis à pleurer», ajoute-t-elle.

La rencontre entre Jen et l’auteure-compositrice-interprète américaine de 21 ans a duré environ dix minutes. Dix minutes de larmes, de câlins, de confidences et de photos immortalisant ce moment fort et magique vécu en privé, dans le petit village où sont accueillis les artistes au festival.

Autre instant précieux: les accompagnatrices de Jen, Andréanne et Emy, avaient fabriqué des bracelets de billes avec la mention «TEAM JEN» et elles en ont offert un à la vedette. Celle-ci l’a fièrement porté sur scène pendant son spectacle. La chanteuse a aussi donné à Jen un t-shirt autographié en cadeau.

courtoisie Tim Snow

«On n’a pas osé être dans leur bulle quand elles se parlaient, poursuit la directrice de la fondation evenko. Mais je sais qu’elle a dit à Billie que ses chansons étaient importantes dans sa réhabilitation.»

Jen, sa mère et ses amis ne sont pas encore redescendus de leur nuage Billie Eilish/Osheaga. Sur Instagram, la jeune fille a partagé sa photo avec son idole en écrivant: «Je n’aurais jamais pensé que je rencontrerais la femme qui m’a aidée à traverser les moments les plus difficiles de ma vie, aucun mot ne pourrait décrire à quel point elle compte pour moi.»

En plus de s’être vu octroyer des accès VIP pendant les trois jours du festival, Jen a pu compter sur une équipe dévouée qui assurait ses déplacements, son confort et le bon déroulement de l’expérience VIP.

Débrouillarde et proactive, Jen avait aussi pris l’initiative de contacter le chanteur britannique Tom Odell sur Instagram. L’artiste a accepté de la rencontrer, lui a offert un chandail autographié et a également porté son bracelet TEAM JEN sur scène en plus de lui faire un petit salut dans la foule.

courtoisie Andréanne Campagna

La fondation evenko

La fondation evenko existe depuis 2015. C’est l’animatrice télé et radio Anne-Marie Withenshaw qui en est l’ambassadrice, elle qui est une des membres du CA depuis le tout début.

La mission première de la fondation evenko est de donner accès aux jeunes à la musique, et ce, surtout à travers l’éducation musicale. Plusieurs artistes, dont Charlotte Cardin et Gab Bouchard, se sont associés avec la fondation au fil des années afin de remettre des instruments dans des écoles, et parfois même de rencontrer les étudiants en classe. La fondation prévoit atteindre le million d’instruments offerts pendant l’année scolaire 2023-2024.