Une ville du Nouveau-Brunswick fait du français sa seule langue d'usage

La Ville de Belle-Baie, au Nouveau-Brunswick, a finalement adopté sa politique linguistique après des tensions avec la communauté anglophone, alors que le conseil a adopté à l’unanimité la décision de faire du français sa seule langue d’usage.

La nouvelle réglementation en vigueur depuis un peu moins d’une semaine à la municipalité de Belle-Baie stipule que tout affiche, communiqué, avis ou publication sera désormais diffusé uniquement en français, sauf les communiqués d’urgence.

«La fermeture de la plage récemment en est un exemple. On avise, on interdit, on prévient les gens que la baignade est interdite. C’est une question de santé publique», explique le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard.

La municipalité de Belle-Baie est à 92 % francophone. Cette nouvelle politique est une manière pour la ville d’affirmer ses origines acadiennes.

«Il y a beaucoup de gens qui parlent français et on ne veut pas que ça change», lance une dame.

«L’affirmer, oui absolument. Que ce soit seulement en français personnellement non on est une province bilingue donc ça devrait être bilingue partout», nuance un citoyen.

«C’est une région plus francophone qu’anglophone», martèle un autre homme.

Dans les derniers mois, une plainte avait été formulée contre la municipalité, puisqu’elle ne diffusait plus ses messages en anglais. Désormais, seuls les services municipaux, les communications des services d’urgence et une partie du site web de la municipalité demeureront bilingues.

«On veut s’assurer de servir la communauté anglophone. Mais, on voulait s’identifier comme une municipalité francophone. On voulait avoir nos réunions, la langue de travail en français et les négociations syndicales aussi», rassure Daniel Guitard

Les politiques linguistiques d’autres municipalités du Nouveau-Brunswick ont aussi été modifiées récemment. Certaines sont plus strictes et comprennent l’affichage commercial par exemple, à l’instar de la loi 101 au Québec.

«Notre approche est tempérée. On est la quatrième plus grande municipalité francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, on va souvent avoir à négocier avec le gouvernement provincial, donc on voulait montrer l’exemple au gouvernement et aux autres municipalités», précise le maire.

Par sa nouvelle politique linguistique, Belle-Baie veut rester ouverte au bilinguisme, tout en s’affirmant en tant que communauté francophone.