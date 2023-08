Abus dans le sport: Le rapport de Québec inquiète des parents

Le rapport commandé par Québec sur les inconduites dans les sports continue de faire réagir et des parents expriment leurs inquiétudes, alors que leurs enfants se retrouvent entre les mains d'entraineurs dont le passé judiciaire n'est pas toujours vérifié.

Ils souhaitent des changements pour la sécurité des leurs jeunes. Ils sont d'avis que la création d'un registre, avec toutes les informations pertinentes des entraîneurs, est prioritaire. «Quand on laisse nos enfants aller dans un établissement scolaire, c'est parce qu'on a une certaine confiance en eux-autres. Alors c'est certain que j'aimerais avoir 100 % confiance là où je mets mes enfants.»

Le président de Sport Hommage Mauricie est du même avis, et espère que les instances concernées vont prendre leurs responsabilités. «Qui sera imputable? Est-ce que ce sera le ministère de l'Éducation, les corps policiers, les institutions d'enseignement? On le voit, c'est une patate chaude pour tous ces intervenants-là et j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas solutionner ce problème-là, je me demande à quel moment on verra véritablement la lumière au bout du tunnel», a expliqué André Beauchesne.

Le Centre de services scolaire de l'Énergie se dit en accord avec les recommandations, et a l'intention d'appliquer celles qui concernent le milieu scolaire.

Pour ce qui est de Danny Vincent, cet ancien entraîneur visé par des allégations d'abus physiques, de harcèlement psychologique et de violence verbale, il serait toujours en contact avec des athlètes sur un groupe privé dont il serait administrateur. Huit publications ont été faites sur le groupe dans le dernier mois.

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec a confirmé que Danny Vincent n'est plus à l'emploi de son organisation. Il avait été suspendu de ses fonctions de préposé aux bénéficiaires au CHSLD Laflèche à Shawinigan en novembre dernier, après la sortie de sept de ses anciennes joueuses.