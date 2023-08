Armes à feu au Canada: la Coalition pour le contrôle des armes s’inquiète

La Coalition pour le contrôle des armes s’inquiète après avoir vu le reportage de Bloomberg qui met en relief l’impact des armes à feu américaines dans la hausse de la criminalité au Canada.

Les journalistes d'enquête David Kocieniewski, Natalie Obiko et Eric Fan ont révélé que des «politiques ressemblant à celles de la NRA (National Rifle Association) ont transformé la culture canadienne des armes à feu et que les fusillades ont augmenté de 869%».

«Ces constatations renforcent les recherches antérieures et les mises en garde de la Coalition pour le contrôle des armes selon lesquelles, malgré les solides données de santé publique à l'appui des mesures visant à réduire le risque que les armes à feu soient utilisées à mauvais escient, le lobby des armes à feu au Canada exerce une influence disproportionnée sur l'élaboration de politiques», a souligné la Coalition pour le contrôle des armes dans un communiqué.

Les journalistes d’enquête ont révélé que la moitié des armes à feu retracées en 2022 à la suite d’activités criminelles provenaient du Canada. Cela indique donc que la plupart d’entre elles étaient légalement importées, car très peu d’armes sont fabriquées au pays.

Le trio journalistique a révélé que lors «des deux dernières décennies, le volume annuel des importations au Canada d'armes à feu semi-automatiques de fabrication américaine a presque décuplé».

«La NRA a aidé la Canadian Shooting Sports Association locale à mettre sur pied un organe politique pour lutter contre la règle élargie, ont ajouté les journalistes. L'organisation américaine a également encadré les membres du groupe canadien dans la défense des intérêts au niveau local pour promouvoir des candidats pro-armes aux élections de 2006 qui ont fait du chef conservateur Stephen Harper le premier ministre.»

De son côté, la cofondatrice de la Coalition pour le contrôle des armes, Wendy Cukier, a plaidé en faveur du projet de loi C-21. Celui-ci «définit et interdit les armes semi-automatiques de type militaire, interdit l'importation, la vente et le transfert d'armes de poing, réduit le risque que des personnes dangereuses aient accès à des armes à feu et améliore les contrôles des importations et aux frontières», selon le regroupement.

«Nous exhortons le Sénat à tenir compte des données probantes et à accorder la priorité à la sécurité publique plutôt qu'aux passe-temps des propriétaires d'armes de poing et d'armes semi-automatiques de type militaire», a dit Wendy Cukier.