Les Québécois et Québécoises sont plutôt satisfaits par le gouvernement de François Legault; c’est ce qui ressort du dernier sondage Léger-Le Journal paru vendredi.

La Coalition avenir Québec enregistre néanmoins une légère baisse, alors que les intentions de vote passent de 40,98% à 37%.

Selon les panélistes de l’émission «La Joute», l’apparente stabilité du paysage politique pourrait rapidement changer.

Marc-André Leclerc rappelle que l’électeur moyen n’est pas nécessairement prêt encore à remettre son vote en question, alors que les dernières élections sont encore relativement très récentes.

Luc Lavoie abonde dans le sens de son co-panéliste, en faisant qui plus est valoir que M. Legault pourrait fort bien ne pas réélire un gouvernement majoritaire.

«M. Legault qui est en tête, si ce n’était de la division de l’opposition telle qu’elle est... il n’est pas à 43%, il n’est pas comme en haut de 40%, où vraiment tu peux te dire que tu es en territoire de réélection d’un gouvernement majoritaire», détaille-t-il.

Cette légère chute dans les intentions de vote des électeurs québécois envers la CAQ survient en quelque sorte au profit du Parti Québécois, qui consolide actuellement ses appuis.

«Ça m’apparait évident. Ça se solidifie. Ça se confirme de sondage en sondage», indique M. Lavoie.

«La CAQ, M. Legault le premier, et tout son entourage, doit être prudent, extrêmement prudent, parce que si la bonne image et la bonne perception de Paul St-Pierre Plamondon se consolide également – ce qui est probablement le cas à l’heure actuelle –, ça peut aller vite, le PQ peut se retrouver à 25, 26%, puis la CAQ à 34%. Ça peut arriver plus vite qu’on pense», ajoute M. Lavoie.

Selon certains analystes, le souverainisme du PQ pourrait toutefois jouer contre lui, mais Stéphane Bédard n’est pas de cet avis.

«Ça, je pense que M. Plamondon le joue pleinement. Il ne cache pas sa cape. Il n’y a pas de plan obscur, tout est clair là-dessus.»

Pour connaitre l’avis des jouteurs, écoutez la vidéo dans le haut de l’article.