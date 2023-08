Des gens pas riches vont lui donner des 100$

Arrêté hier en Géorgie, puis libéré sous caution, Donald Trump a orchestré son grand retour sur X, anciennement Twitter, afin d'y montrer sa photo d’identité judiciaire, dénoncer la situation et demander de l’argent à ses supporteurs.

«Tout est pensé en termes de marketing. Il a publié sa propre photo pour faire de la sollicitation de dons», avance Mario Dumont.

Trump a ajouté à sa publication un lien où apparaît ce qu’il appelle une note personnelle du président américain Donald J. Trump.

«Des montants d’argent apparaissent pour faire des dons. Il est possible de faire des dons tous les mois. Il va ramasser des millions et des millions. Ce qui me renverse, c’est que ce n’est pas du monde riche. Des gens vont lui donner des 100$ dont ils auraient besoin. C’est tellement proche d’une secte», appuie notre chroniqueur politique.

