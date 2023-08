Élan de solidarité pour les sinistrés de Châteauguay

Au lendemain de l’incendie destructeur à Châteauguay qui a jeté une trentaine de familles à la rue, c’est la course contre la montre pour relocaliser les sinistrés à quelques jours de la rentrée scolaire. Déjà, l’élan de solidarité se sent sur le terrain.

Des dizaines de logements abordables de la rue Saint-Hubert ont été réduits en cendre. Jeudi, le maire de Châteauguay a qualifié l’incendie de véritable catastrophe au sein de sa communauté.

Des gens âgés, des couples, des familles avec des enfants d’âge scolaire vivaient dans ces logements et plusieurs d’entre eux n’avaient pas d’assurances.

Les locataires sont sortis en vitesse, laissant derrière eux leurs effets personnels et leurs animaux de compagnie. L’immeuble s’est embrasé très rapidement. L’enquête penche vers l’hypothèse accidentelle.

TVA Nouvelles a rencontré aujourd'hui une sinistrée mère d’un petit garçon de 5 mois qui l’a échappé belle. «J’ai reçu du lait. J’étais seule à la maison avec mon petit pou», explique la jeune femme reconnaissante.

«Dix familles sont hébergées à Hôtel Manoir D'Youville en collaboration avec la Croix-Rouge. On est encore en train de préparer où ces gens-là vont aller. Il faut leur trouver une place. Les autres se sont trouvé des endroits où aller, soit dans la famille, chez des amis», explique Éric Allard, le maire de Châteauguay.

Si vous voulez aider les sinistrés, rendez-vous au Centre communautaire de Châteauguay ouvert jusqu’à 20h ce soir et demain samedi toute la journée. Les dons acceptés sont l’argent, les denrées non périssables, les vêtements et du matériel scolaire.