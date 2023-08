Fermeture imminente de la voie réservée sur le pont Samuel-de-Champlain

Alors que la fermeture de la voie réservée sur le pont Champlain est prévue pour vendredi en fin de journée, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite toujours son maintien.

Cette fermeture se fait dans la foulée de l’ouverture du tronçon de la Rive-Sud du REM, notamment car les autobus de l’ARTM qui font le trajet de la Rive-Sud vers Montréal seront redirigés vers la station du REM de Brossard.

Cette décision déçoit cependant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ne fait pas partie du territoire de l’ARTM, et dont sa ligne d’autobus 96, notamment, emprunte toujours le pont Champlain.

«La 96, le transport collectif de Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est moins couteux, c’est plus rapide et c’est plus confortable», affirme la mairesse, Andrée Bouchard.

«Pour que le transport collectif soit un succès et que la majorité des Québécois y adhèrent, il faut multiplier les offres, pas juste de les rabattre vers un même système de transport», ajoute-t-elle, précisant que des communications sont toujours en cours avec l’ARTM.

L’Agence régionale de transport métropolitain explique dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles que ces discussions durent depuis quatre ans et que la Ville lui a fait parvenir sa décision de maintenir sa ligne d’autobus 96 avec ou sans voie réservée en juillet 2022.

«Il a toujours été entendu que les voies de circulations routières sur le pont seraient rétablies à la suite de l’arrivée du REM puisqu’il y a un besoin routier en ce sens (utilisations de deux accotements en cas de panne, ne pas rouler sur les puisards, etc.) et que les partenaires du transport collectif de la région ne l’utiliseraient plus quotidiennement pour les services de bus», indique-t-on.

La voie deviendra un accotement sur le pont, mais pourrait être rouverte advenant une panne du REM pour permettre aux navettes d’y circuler.

