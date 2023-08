Forte baisse des profits au deuxième trimestre pour Hydro-Québec

Après un début d’année record, Hydro-Québec a enregistré une chute importante de 32,9% de son bénéfice au deuxième trimestre, fortement affecté par la baisse de ses exportations.

Son bénéfice net s’est élevé à 456 M$ au deuxième trimestre de 2023, un recul de 224 M$ par rapport aux 680M$ enregistrés pour la même période l’an dernier, caractérisé par une flambée des prix de l’énergie liée à l’invasion de l’Ukraine.

«Le deuxième trimestre a été marqué par des conditions météorologiques défavorables sur nos marchés d’exportation», a expliqué Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec. Même si notre stratégie de gestion des risques a continué d’atténuer les impacts de la chute des prix sur les marchés de l’énergie, notre bénéfice net trimestriel est en baisse en raison notamment de la diminution du volume vendu à l’extérieur du Québec.»

Précisément, ces exportations ont diminué de 2,9 TWh au deuxième trimestre, ou de 203 M$, par rapport au même trimestre de 2022. Au-delà de la demande moins importante que l’an passé (en raison de températures moins chaudes aux États-Unis), M. Lafleur a aussi indiqué que la société d’État avait volontairement réduit ses ventes hors Québec dans le but de se constituer des réserves qu’elle pourrait vendre plus tard à plus fort prix.

Des bassins à sec?

Sans remettre en cause cette explication, François Bouffard, professeur agrégé en génie électrique à l’Université McGill, suspecte que ce choix d’Hydro pourrait tout aussi s’expliquer par des niveaux d’eau accumulé trop faibles dans les bassins de rétention de ses barrages du Nord de la province.

Comme on le sait, les derniers mois ont été caractérisés par de fortes précipitations dans le sud du Québec. Mais aussi, par un temps particulièrement sec sur les territoires du Nord-du-Québec et de la Baie-James, où se trouvent entre autres les complexes hydroélectriques des rivières La Grande et Eastmain.

«Si comme les incendies de l’été nous le laissent croire, il n’est pas impossible que les niveaux des bassins soient particulièrement bas et qu’Hydro fasse déjà le choix préventif de se constituer des réserves d’eau minimales pour produire l’électricité dont le Québec aura besoin cet hiver.»

Pression persistante

Pour le premier semestre, correspondant aux six premiers mois de l’exercice, le bénéfice net s’est élevé à 2,69 milliards (G$), en baisse de seulement 55 M$, ou 2%, par rapport au bénéfice net de 2,74 G$ du semestre correspondant en 2022.

Sa stratégie de couverture des risques aurait permis de réduire l’impact de la chute des prix de l’énergie sur ses ventes hors Québec. Hydro se félicite d’avoir ainsi, depuis le début de l’année, pu obtenir un prix moyen de 10,9 cents du kilowattheure (kWh) sur ses exportations, comparativement à un prix moyen du marché de 5,2 cents du kWh. Au cours du seul deuxième trimestre, Hydro n’a toutefois pu obtenir qu’un prix moyen de 7 cents du kWh.

Cet accroissement des exportations sur six mois (hausse de 390 M$) aurait cependant été contrebalancé par l’effet conjugué d’une diminution des ventes d’électricité au Québec [en raison d’un hiver doux], d’une hausse des charges d’exploitation et d’amortissement, liée notamment à la mise en service de Romaine-4 à l’automne 2022.

Et les choses ont peu de chance de s’améliorer à court terme. Le chef de la direction financière a prévenu vendredi que le recul des prix observé depuis le début de 2023 «continuera d’avoir une incidence notables sur les résultats» dans les mois à venir.