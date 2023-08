Le pickleball gagne en popularité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le pickleball est un sport qui s'apparente au Tennis et qui gagne en popularité au Québec. Ce sport connait aussi une ascension fulgurante au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le pickleball fait fureur à Saguenay. Au parc J. Alcide-Reid, dans l'arrondissement de Jonquière, les joueurs s'arrachent les terrains.

«Il y a trois nouveaux terrains de pickleball depuis trois ans et c'est toujours plein», a dit le conseiller municipal du district et président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault.

Le pickleball est accessible et facile à apprendre, ce qui explique sa popularité. Les adeptes sont de tous les groupes d’âge, des enfants de dix ans jusqu’aux nonagénaires.

«C'est facile à assimiler et le risque de blessures est pas mal moins élevé que le tennis, je pense», a expliqué Marcus Gauthier, un jeune adepte qui ira bientôt s’entraîner à Laval dans le but de devenir un joueur professionnel.

Besoin de plus de terrains

La popularité de ce sport a incité la ville de Saguenay à modifier plusieurs terrains de tennis pour permettre aux adeptes de le pratiquer.

«L'an dernier, on l'a fait avec le terrain Sainte-Thérèse, dans le secteur d'Arvida. Depuis trois ou quatre, ans on l'a refait sur quatre terrains extérieurs à la ville de Saguenay», a mentionné M. Thiffault.

Mais c'est loin d'être suffisant pour palier à la demande grandissante.

Le conseiller Michel Thiffault a laissé savoir que la ville est ouverte à améliorer l’offre de terrains extérieurs dans la région.

«À Chicoutimi, il n'y en a pas beaucoup, a-t-il souligné. À Jonquière, on a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années. Tous les élus de la ville en sont conscients [...]. Il y a le centre Mémo, à Kénogami, mais ce ne sont pas des terrains exclusifs au pickleball.»

Pour ce qui est des terrains extérieurs, la ville ne peut rien promettre. Toutefois, en septembre prochain, le club de Tennis intérieur Saguenay déposera une demande de projet au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour construire des terrains intérieurs adaptés au pickleball.

«Notre projet consiste à la construction d'une nouvelle bâtisse qui va être adjacente à notre bâtisse actuelle, a indiqué Kévin Flamand-Lapointe. Dans la nouvelle bâtisse, il va y avoir trois nouveaux terrains de tennis et sur chaque terrain on veut faire quatre terrains de pickleball, donc un total de 12 terrains.»