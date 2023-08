Le Zoo Ecomuseum pleure la perte de sa loutre Pika

Ambassadrice de la mission du zoo Ecomuseum, la loutre de rivière Pika a rendu l’âme lors d’un examen vétérinaire jeudi, laissant «un vide immense dans les cœurs» des intervenants.

Après avoir décelé «quelques signes potentiellement inquiétants», l’équipe de soigneurs de la loutre assez âgée l’avait mise sous anesthésie durant un examen. L’animal a cependant fait un arrêt cardiaque.

«Cela est malheureusement toujours un risque lors de procédures médicales, mais son bien-être étant notre priorité, il nous était important de réaliser cet examen malgré tout, comme de telles inquiétudes ne sont jamais laissées au hasard», a indiqué le zoo par communiqué, vendredi.

«Malgré les efforts acharnés de notre équipe pour la réanimer, Pika nous a quittés», a-t-il été précisé.

Pika était née à l’état sauvage, mais avait été capturée pour le commerce de la fourrure. Après avoir été sauvée, elle a trouvé refuge au zoo de Sainte-Anne-de-Bellevue en 2016 en compagnie d’autres comparses.

«Pika était bien plus qu’un animal résidant dans notre zoo. Elle était une ambassadrice de notre mission, un vecteur important de sensibilisation, et un rappel constant de la fragilité de notre écosystème et de la nécessité de protéger notre biodiversité», a souligné David Rodrigue, directeur général du Zoo Ecomuseum.

Ce dernier a mentionné que l’établissement serait prêt à accueillir d’autres loutres de rivière dans le besoin.