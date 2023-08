Pénurie d’enseignants: pour éviter la panique en août, il faut embaucher au printemps

Pour éviter les défis imposés aux enseignants engagés au mois d’août, le directeur général du Collège Charles-Lemoyne, David Bowles, suggère de commencer les processus d’embauche très tôt dans l’année.

• À lire aussi: Une confusion sur le manque d’enseignants

• À lire aussi: Il manque beaucoup moins d’enseignants qu’annoncé

• À lire aussi: «Je suis triste et gêné»: des directeurs d'écoles privées ressentent un malaise devant la pénurie crève-cœur en éducation

Le Québec connaît depuis plusieurs années une pénurie de main-d’œuvre dans le corps enseignant, ce qui engendre une petite période de panique dans les dernières semaines de l’été.

M. Bowles reconnaît qu’il est difficile pour ces nouveaux employés de faire la préparation pour leur cours tout en s’acclimatant à leur nouvel environnement de travail en quelques semaines voire quelques jours.

Invité à l’émission Le Bilan sur les ondes de LCN, M. Bowles, qui est également le président de la Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec, affirme que «l’idéal c’est que l’enseignant soit embauché au printemps».

Pour y arriver, le directeur met de l’avant son organisation dans le processus d’embauche.

«Dès le mois de février, je m’assure de savoir qui va prendre sa retraite, combien on va avoir de groupe supplémentaire l’année suivante, qui demande une année sans solde, et je me mets immédiatement au travail avec mon équipe pour essayer d’embaucher des gens», explique-t-il.

Il tente également de créer un sentiment d’appartenance avec les membres du collège, et ce dès le début.

«une profession fantastique»

M. Bowles vante les stratégies d’embauche qui sont implantées dans son école comme «des 5 à 7 emplois, des invitations pour visiter l’école et pour rencontrer leurs futurs collègues au printemps».

Toutes ces initiatives sont mises en place pour valoriser le métier d’enseignant.

Pour le directeur, l’enseignement est «une profession fantastique».

«La grande majorité des enseignants et enseignantes du Québec adorent leur emploi», ajoute-t-il.

David Bowles maintient qu’il est primordial d’arrêter de stigmatiser l’image des enseignants comme étant déprimés, surchargés ou découragés, bien qu’il reconnaisse que ce ne soit pas un métier facile.

«Il faut aussi souligner que c’est une profession merveilleuse dans laquelle on va avoir un impact réel dans la vie de jeunes» martèle-t-il.

La rentrée scolaire se fera le mardi 5 septembre dans la majorité des écoles du Québec et encore aujourd’hui plusieurs établissements manquent d’employés.