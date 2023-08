Petit-Saguenay: une ex-employée accusée d'avoir fraudé les Semences Saguenoises

Une résidente de Petit-Saguenay est accusée d'une fraude qui dépasse le demi-million de dollars.

Julie Tremblay aurait fraudé son ancien employeur, les Semences Saguenoises, qui produit des pommes de terre.

La fraude s'élèverait à 516 000 $, selon nos informations.

L'accusée, dont la réputation était sans tache jusque-là, occupait certainement un poste d'importance au sein de la PME puisque, toujours selon nos informations, elle aurait non seulement détourné de l'argent et utilisé la carte de crédit de l'entreprise, mais elle aurait aussi effectué des prêts et même créé de faux employés.

Le code criminel prévoit une peine maximale de 14 ans pour une fraude supérieure à 5000 $.

Mme Tremblay a déjà comparu, et sera rappelée devant le tribunal le 8 septembre prochain.

L'avocat de l'accusée, Me Julien Boulianne, n'a pas voulu commenter le dossier.

Julie Tremblay demeure toujours à Petit-Saguenay. Inutile de dire que dans un village de 634 habitants, une telle affaire fait beaucoup réagir.

«Il y a la famille de l'accusée, mais aussi les propriétaires, les travailleurs et leurs familles qui sont touchés», a expliqué le maire du village Philôme Lafrance. «On espère qu'une fois le jugement rendu, on pourra commencer à guérir rapidement de cette expérience-là.»

La direction n'était pas disponible pour répondre aux questions aujourd'hui.

Au déclenchement de l'enquête l'an dernier, le président des Semences Saguenoises, Robin Boudreault, affirmait que l'entreprise d'une dizaine d'employés traverserait cette tempête. Il semble qu'elle ait réussi à recapitaliser son financement.

«La municipalité n'a pas eu à intervenir financièrement», a confirmé le maire Lafrance. «Les propriétaires se sont virés de bord, et ont refinancé pour être en mesure d'opérer cette année. Les marchés sont garantis. Nous en sommes très très contents.»

Les Serres Saguenoises écoulent une partie importante de la production à l'extérieur du Québec, dans les provinces maritimes, en Ontario et en Saskatchewan.