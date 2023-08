Requins blancs près des îles de La Madeleine: des chercheurs sur place à des fins d’observation

Pour une deuxième année consécutive, des chercheurs mènent une campagne d’observation des requins blancs au large des îles de La Madeleine. La présence de ce prédateur à la mauvaise réputation augmente dans le golfe Saint-Laurent.

Dès l’arrivée des chercheurs près de l’île Brion, quatre requins ont pu être photographiés à l’aide d’un drone aérien. Les chercheurs ont aussi observé des phoques portant des traces de blessures, dont un, vivant, qui s’est approché du voilier à partir duquel ils travaillent.

L’Observatoire des requins du Saint-Laurent et Écomaris se sont associés pour en connaître davantage sur ce gigantesque poisson qui fréquente le golfe.

Au large de l’île Brion en 2022, entre 40 et 50 individus ont été comptabilisés par Pêches et Océans Canada. Leur présence est aussi confirmée par la détection d’individus dotés d’une balise.

Plusieurs techniques sont utilisées pour attirer les requins et les observer dont un leurre baptisé Kenny. Il s’agit d’une planche de liège imitant la silhouette d’un phoque. Elle est dotée de caméras et d’un dispositif permettant de diffuser des matières organiques pour attirer les requins.

Les chercheurs se trouvent à l’île Brion parce qu’il s’agit d’un territoire protégé, non fréquenté par les humains. Si les requins fréquentent ce secteur depuis très longtemps, leur nombre semble en augmentation parce que l’espèce est protégée et les 2000 individus qui vivent dans l’Atlantique Nord semblent davantage se disperser.

«On en voit de plus en plus parce que la population est en augmentation et aussi parce que les phoques sont protégés», a indiqué le président de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent, Jeffrey Gallant. «Il y a vraiment beaucoup de phoques à se mettre sous la dent particulièrement aux îles. On s’attend à ce que la population va continuer à augmenter, mais ça reste une espèce en voie de disparition et qui est protégée.»

Cette mission est aussi une occasion de parler des mythes entourant les requins blancs.

Des films des années 80 nous les ont présentés comme des mangeurs d’hommes alors que les attaques sont rarissimes. M. Gallant a souligné que de simples précautions permettent d’éviter les rencontres avec des requins.

«Surtout pas s’aventurer au large d’une colonie de phoque comme ici à l’île Brion. Si on s’en tient aux plages publiques, aux endroits qui sont balisés, que les gens de la place connaissent et qui sont sécuritaires, le risque de rencontrer un requin et d’être attaqué est infiniment petit donc, il ne faut pas s’en inquiéter.»

La durée de migration des requins pourrait être influencée par les changements climatiques. Ils fréquentent le golfe de juin à novembre alors qu’auparavant, leur présence se limitait aux mois d’août et septembre.

Si l’occasion se présente, les chercheurs vont tenter de marquer des requins pour suivre leur progression en collaboration avec l’organisme américain Ocearch.

La mission scientifique se poursuit jusqu’au 1er septembre.