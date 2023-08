Substances chimiques toxiques: les pailles en papier ne seraient pas plus écologiques

Si les pailles en plastique ont été presque toutes bannies de la restauration rapide, il semblerait que leurs remplaçantes en papier ne soient pas plus écologiques, selon une nouvelle étude belge.

Les pailles en papier contiendraient des substances chimiques qui sont «durables» et potentiellement toxiques, d’après un rapport publié dans la revue Food Additives and Contaminants.

«Les pailles fabriquées à partir de matériaux d’origine végétale, tels que le papier et le bambou, sont souvent présentées comme étant plus durables et plus écologiques que celles en plastique», a expliqué le Dr Thimo Groffen, chercheur en sciences de l’environnement à l’université d’Anvers, qui a participé à cette étude.

«Cependant, la présence de PFAS dans ces pailles signifie que ce n’est pas nécessairement vrai», a-t-il précisé.

Les substances poly et perfluoroalkylées (PFAS) sont utilisées pour rendre des produits résistants à l’eau, à la chaleur et aux tâches. On en retrouve notamment sur les poêles antiadhésives ou sur des vêtements d’extérieur.

Lors de leurs recherches, les spécialistes ont testé 39 marques de pailles pour y détecter la présence de ces produits.

Ils ont alors constaté que 27 pailles contenaient des PFAS. Près de 90% des pailles en papier étaient composées de ces produits chimiques, contre 80% pour les pailles en bambou, 75% pour celles en plastique et 40% pour celles en verre.

Aucun de ces composants n’a été détecté dans les pailles en acier.

Des concentrations faibles

Les concentrations de PFAS restaient cependant faibles et ne contiennent donc pas un grand risque pour la santé humaine.

«De petites quantités de PFAS, bien qu’elles ne soient pas nocives en elles-mêmes, peuvent s’ajouter à la charge chimique déjà présente dans l’organisme», a toutefois indiqué le Dr Groffen.

Selon lui, la présence de PFAS dans les pailles en papier et en bambou démontre également que ces objets ne sont pas nécessairement biodégradables.

«Nous n’avons pas détecté de PFAS dans les pailles en acier inoxydable, et je conseillerais donc aux consommateurs d’utiliser ce type de paille ou tout simplement de ne pas utiliser de pailles du tout», a fait valoir l’expert.