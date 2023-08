Ton eau tu peux l’acheter, mais pas ton air

Il était une fois, au Québec, une deuxième crise de verglas. Des inondations. Des vents violents. Des sécheresses. Des chaleurs extrêmes. Des feux de forêt. Des glissements de terrain.

C’est la faute des changements climatiques! Et qu’est-ce qui provoque l’accélération des changements climatiques? La pollution! Au Québec, on accepte toutefois de traiter des déchets du monde entier. On les envoie parfois dans les régions.

Rouyn-Noranda est une ville très polluée. Exploitée par la compagnie Glencore, la Fonderie Horne y récupère la cochonnerie du monde entier pour la faire fondre, récupérer des métaux et des substances et les revendre. Ici, on récupère même ce que la Chine et la Russie, qui ne sont pourtant pas des championnes de l’écologie, refusent de traiter.

Norme à respecter

Devant cette situation de dépassement des normes, le premier ministre Legault, l’amoureux de l’écologie, nous dit : « C’est la population qui va décider ». De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, déclare: « C’est trois nanogrammes d’arsenic par mètre cube et c’est maintenant que cette norme doit être appliquée ». Après réflexion, il estime que ce n’est pas si grave. Un comité constitué de plus 80 médecins d’ici et de partout au Québec se mobilise et dénonce la situation. Du jour au lendemain, on ne les entend plus. On laisse la population se déchirer. Personne n’a tort. Tout le monde a raison.

Je suis atterrée par l’insouciance d’un gouvernement et d’une compagnie multimilliardaire à l’égard de la santé d’une population de plus de 40 000 personnes.

Après les consultations publiques organisées à l’automne à ce sujet, on constate que la majorité des gens consultés demande que la norme québécoise soit respectée.

Dans l’entente : une zone tampon. Des expropriations. On n’y aborde jamais la norme légale : la-norme-que-l’on-ne-doit-pas-nommer dans cette entente. Ce n’est pas la première fois que la Fonderie propose un plan pour diminuer ses émanations. Son objectif n’est jamais atteint. Et elle n’a aucune sanction.

L’argent

Une zone tampon? Vous pensez qu’une rangée d’arbres va arrêter la pollution? Vous avez vu la boucane des feux de forêt se déplacer à travers le Québec, le Canada et les États-Unis dans les dernières semaines? Vous l’avez respirée? Nous, on avait les émanations de la Fonderie, en sus.

La Fonderie peut atteindre la norme légale immédiatement. En réduisant les intrants. Pourquoi ne pas le faire? Parce que ça génère moins de profits. Ce n’est pas une question de CAPACITÉ. Ni une question de SANTÉ. C’est une question d’ARGENT. La compagnie saupoudre par-ci par-là de petites subventions dans tous les festivals et activités culturelles régionales pour que tout le monde soit bien gêné de la dénoncer comme pollueuse.

Réduire la pollution implique qu’on respecte les normes établies. C’est la loi. Mais... il faut la faire appliquer et cela demande du courage et de l’intégrité.

Je cherche la cohérence. Ce qui se passe à Rouyn-Noranda m’importe car c’est ma ville. Mais il se passe la même chose chez vous, ou près de chez vous. Des déversements. Des dépassements. Des manquements aux normes avec pas de conséquences.

Ton eau, tu peux encore l’acheter. Mais ton air, ça, tu ne peux pas...

Je sais! On est dans un film! Une héroïne ou un héros va venir nous sauver de la Méchante Compagnie à la dernière seconde... J’ai hâte. En attendant, on pourrait peut-être déménager sur Mars? On a déjà commencé à laisser traîner nos ordures en orbite. On ne sera pas dépaysé.

Marthe Julien, Mère, professeure, artiste, féministe, syndicaliste, idéaliste et amoureuse du territoire qu’elle habite