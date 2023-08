Transport aérien régional: Environ 7000 billets à 500$ vendus en deux mois

Les billets d'avion à 500$ pour le transport aérien régional ne semblent pas être très populaires encore cet été au Québec.

Un peu plus de 7000 billets aller-retour ont été vendus en deux mois, soit 3705,5 billets en juin et 3326 billets en juillet, selon les données du ministère des Transports.

La Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont les régions d'origine ou de destination où les trois quarts des billets ont été vendus dans les deux derniers mois.

Le gouvernement soutient qu'il y a eu de l'amélioration dans la fiabilité des dessertes aériennes en région au cours des derniers mois, malgré certains cas particuliers ou incidents isolés.

Le taux de fiabilité a dépassé celui des vols internationaux.

Le président du Comité permanent sur le transport aérien régional, le député de René-Levesque, Yves Montigny, indique qu'il reste du travail à faire dans certains secteurs comme Mont-Joli et à Saguenay en lien avec l'offre de vols vers Montréal, par exemple.

Dans ces deux villes, peu de billets aller-retour à 500$ ont été vendus au début de l'été.

À Baie-Comeau, selon le député, des vols vers Montréal ont été ajoutés.

Le député se réjouit des résultats pour la Côte-Nord.

«En juillet et en juin, les Nord-Côtiers ont profité du Programme d'accès aérien aux régions a plus de 50% du nombre total de billets vendus pour l'ensemble du Québec», a dit le député de René-Levesque, Yves Montigny.

«Clairement, les destinations nord-côtières sont prisées et les Nord-Côtiers utilisent le programme pour voyager vers les grands centres, ce qui est une bonne nouvelle», a-t-il ajouté.

Le volet des billets à 500$ du Programme d'accès aérien aux régions est offert depuis juin 2022. Pour la première année complète soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, un peu moins de la moitié de la cible de 98 800 billets disponibles ont été vendus.

Québec affirme avoir mis des cibles plus importantes, afin d'avoir plus de marge de manœuvre avec les budgets. Le Parti québécois (PQ) n'est pas de cet avis et trouve que le programme des billets à 500$ ne décolle tout simplement pas.

Le PQ est d'avis que les sommes laissées sur la table par les billets à 500$ invendus devraient servir à créer un nouveau volet au programme d'aide au transport aérien régional. L'enveloppe pourrait servir sur le terrain à développer certains projets pour assurer des dessertes.

La prochaine réunion du Comité permanent sur le transport aérien régional est prévue dans les prochaines semaines.