Une confusion sur le manque d’enseignants

Les données sur le manque d’enseignants annoncées mercredi par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’étaient pas à jour.

À quelques jours de la rentrée scolaire, M. Drainville avait déclaré en mêlée de presse à l’Assemblé nationale que le Québec avait toujours 8558 postes à pourvoir dans les écoles.

Cependant, TVANouvelles a appris que les données que le document que le ministre a utilisé datait du 14 août dernier et il semblerait que la situation a drastiquement changé lors des jours qui ont suivi.

En observant les informations actuelles des centres de services scolaires (CSS) de la région de Québec, on constate que le portrait est beaucoup moins sombre.

Pour donner quelques exemples, le CSS de la Capitale manque toujours 52 professeurs alors que le document de lundi de la semaine dernière indiquait un besoin de 136.

Le CSS des Appalaches a aujourd’hui pourvu tous ses postes vacants tandis qu’il manquait 78 enseignants.

Même histoire pour les CSS de Côte-du-Sud et le CSS des Découvreurs qui recherchent chacun 12 et 3 éducateurs alors que les chiffres annoncés mentionnaient 42 et 132.

La porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d’Éducation, Marwah Rizqy, a critiqué l’organisation du ministère en entrevue sur les ondes de LCN.

Dans son constat, Mme Rizqy fustige le ministère de l’Éducation qui fait des collectes d’informations dans les CSS, mais dont «personne parmi les 1000 fonctionnaires va colliger l’information et s’assurer qu’on a les bonnes personnes à la bonne place».

Des affections à deux semaines de la rentrée

Les enseignants connaissent habituellement leur affectation pour l’année scolaire suivante au mois de mai ou de juin.

Cependant, à cause des nombreux mouvements qui peuvent se produire pendant l’été – des enseignants qui tombent en congé de maternité par exemple – il arrive que les professeurs prennent connaissance de leur poste très tard dans le mois d’août.

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini, a appelé à une révision des CSS lors d’une entrevue à TVANouvelles.

Selon Mme Scalabrini, les CSS doivent arrêter «d’attendre à la dernière minute pour créer des groupes parce que la façon de donner les postes en début d’année varie énormément».

Malgré le soulagement que cette nouvelle pourrait apporter aux parents du Québec, le syndicat reste pessimiste face à cette rentrée scolaire puisque plusieurs de ces postes d’enseignants ont été comblés par du personnel non qualifié.