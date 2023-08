2700$ retirés de son compte en raison d'une «anomalie technique» chez Banque Nationale

Des clients de la Banque Nationale ont eu une bien mauvaise surprise vendredi alors qu’une «anomalie technique» a fait en sorte que plusieurs personnes ont été débitées par erreur de sommes allant de quelques centaines à des milliers de dollars.

C’est le cas de Sophie Bouchard, qui a vu un montant de plus de 2700$ être retiré de son compte via un transfert bancaire qu’elle n’avait pas fait.

«Je venais d’aller à l’épicerie et j’avais utilisé une carte de crédit que je n’utilisais pas d’habitude avec un montant peu élevé, j’ai voulu aller payer tout de suite le montant, et quand je suis arrivé sur mon compte j’ai paniqué parce que j’ai vu 0$», explique-t-elle en entrevue à LCN.

«C’était vraiment 2736,41$ qui étaient prélevés de mon compte de la banque, continue-t-ell. C’était marqué "transfert" et quand on allait vérifier, on ne voyait rien, on n’était pas capable de savoir à qui était fait le transfert.»

Mme Bouchard n’est pas la seule à avoir rapporté une telle situation alors que plusieurs personnes ont écrit à Banque Nationale sur X (anciennement Twitter) pour faire part de leurs inquiétudes.

«Presque 2500$ retirés de mon compte depuis des heures...ça commence à être long», indique un utilisateur.

«J’ai été débité de 900 dollars sur ma carte crédit, du coup j’attends de savoir comment et quand je vais être remboursé», affirme un internaute.

L’institution financière a finalement indiqué via une publication sur X (anciennement Twitter) en fin d’après-midi, qui a par la suite été effacée, que le tout était dû à un problème informatique.

«Une anomalie technique affecte présentement certaines transactions de virement Interac, indique-t-on. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.»

La transaction de Mme Bouchard a été remboursée dans la nuit de vendredi à samedi.

«Hier quand je me suis couchée il était presque minuit et je n’avais pas l’argent dans mon compte et puis ce matin, le montant est réapparu, dit-elle. C’est quand même inquiétant. On fait des transferts et on pense que c’est sécuritaire et je me questionne si je devrais utiliser un autre moyen pour payer.»

Banque Nationale a indiqué en matinée dans une publication sur X (anciennement Twitter) samedi que la situation était rentrée dans l'ordre pour tous.

La situation qui a affecté certaines transactions liées au service Virement Interacᴹᴰ a été rétablie. Nous vous remercions de votre compréhension. — Banque Nationale (@banquenationale) August 26, 2023

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus