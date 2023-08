Le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal à TVA Sports Félix Séguin se souvient du professionnalisme et de la rigueur et de son collègue Yvon Pedneault, dont le décès est survenu dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’un cancer.

Au bord des larmes en entrevue à LCN, le journaliste a livré un vibrant hommage à celui qu’il considère comme une sommité dans son milieu.

«C’est un coup dur coup parce qu’Yvon Pedneault pour moi et pour plusieurs amateurs, et c’est LA référence, dit-il. C’est un homme extrêmement apprécié. Un homme qui était toujours à la recherche de la bonne information. Un homme de classe, beaucoup de grâce, qui, au fil des ans, était toujours d’actualité. Ce n’était pas Yvon, c’était monsieur Pedneault.»

Félix Séguin a eu passé beaucoup de temps avec M. Pedneault au cours des dernières années lors desquelles il a été témoin de son professionnalisme hors pair.

«J’ai eu le grand privilège de travailler étroitement avec lui, ajoute-t-il. Dans notre industrie, chacun fait sa petite chose, mais j’avais le grand privilège de pouvoir m’asseoir avec lui avant ou après un match pour discuter de hockey et discuter de notre profession.»

«Yvon c’est le professeur numéro 1 de comment livrer l’information, estime M. Séguin. Les sources, les personnes, la livraison, autant dans les journaux, qu’à la radio et qu’à la télé, avec Yvon il n’y avait pas de demi-mesure. Tout était calculé, planifié, c’était fait avec précision et avant de divulguer une information, il s’assurait toujours qu’elle était vraie parce qu’il était conscient que l’impact que ça pouvait avoir sur une communauté sportive.»

Son travail comme analyste des matchs des Canadiens a particulièrement marqué l’actuel descripteur des matchs qui l’a vu comme une inspiration.

«Yvon avait cette capacité-là à travers tout ce qui se passait dans un match de saisir le moment présent. Voici ce qui s’est passé et l’impact que ça a sur le restant du match. Il avait cette capacité d’analyse. Il avait le pouvoir d’aller chercher une nouvelle pour mettre en perspective ce qui se passait.»

«Pour moi ça a été un modèle, une référence, un homme qui était comme un phare pour moi et qui était comme un phare pour notre génération, ajoute-t-il. Quand on le regardait analyser les matchs des Canadiens, on voulait tous quelque part être comme Yvon Pedneault.»

