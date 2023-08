En matière d'énergie, nous manquons d'imagination

En matière de production d'électricité, au Québec, nous sommes un peu des castors en manque d'imagination.

Notre sondage l'annonce: nous redeviendrons à moyen terme des constructeurs de barrages.

François Legault, qui sait lire les enquêtes d'opinion, a compris qu'il devait marteler le message. Il l'a fait pendant la dernière campagne. Il avait commencé dans l'opposition.

En septembre 2017, Philippe Couillard avait annoncé la fin des grands barrages: «Ce n’est pas ce que nous allons faire dans les prochaines 25 années.»

Legault pestait: «On est les meilleurs au monde [...] et le premier ministre nous dit: l'expertise qu'on a pour construire des barrages [...] on met ça aux poubelles; maintenant, on va se concentrer seulement sur le solaire.»

Éolien populaire

Certes, à la question avec quel type de moyen «est-ce une bonne ou une mauvaise idée qu'Hydro-Québec produise davantage d'électricité», ce sont les éoliennes qui recueillent le plus d'appuis, 79%.

8 sur 10 Près de 80% des Québécois sont favorables à la construction de parcs éoliens pour produire davantage d'électricité.

Toutefois, les petits et grands barrages recueillent des «majorités claires», respectivement 68% et 57%. On le comprend: ils constituent une sorte de mythe fondateur.

On peut en effet être fier de la vision qu'ont eue les Bourassa et cie. L'hydro-électricité permet au Québec d'être un faible émetteur de gaz à effet de serre (GES) et un exportateur.

Les barrages nous ont beaucoup apporté. Leur énergie, contrairement à l'éolien et au solaire, est constante.

Magpie

Mais pour l'avenir, pour la décarbonation complète du Québec, faut-il absolument repasser par cette voie et harnacher les dernières grandes rivières intactes que nous avons?

En février, le gouvernement caquiste a rejeté une motion du PQ exigeant d’Hydro et de Québec qu’ils «s’engagent à renoncer à construire» un barrage sur la rivière Magpie, sur la Côte-Nord.

Le gouvernement Legault ne veut se fermer aucune porte. Même pas celle du nucléaire! On l'a vu: le nouveau PDG d'Hydro Michael Sabia a demandé une étude de faisabilité sur ce mode de production. Qui susciterait toutefois, notre sondage l'indique, un rejet absolu. Seulement 22% de la population estime que c'est une «bonne idée» et 8% une «très bonne».

60% La majorité des Québécois pensent que c'est une mauvaise idée qu’Hydro-Québec produise davantage d’électricité en construisant des centrales nucléaires.

C'est l'événement de Fukushima, au Japon, qui a précipité la fermeture de Gentilly II, il y a une décennie. Or, Fukushima revient dans l'actualité avec cette histoire de rejet dans le Pacifique des eaux de la centrale nucléaire accidentée, ce qui a déclenché la colère de la Chine.

Rien pour rendre attrayant un mode de production (qui a toutefois la vertu de ne pas produire de GES).

On comprend maintenant l'extrême prudence de François Legault, le 16 août, quant au scénario d'un éventuel retour au nucléaire: «Il n'est pas question de rouvrir une centrale!»

Avant de décider, «d'abord, il va falloir consulter les Québécois», a-t-il ajouté. Bravo: on est mûr pour un grand débat national sur la question. Le plan stratégique d'Hydro le dit: «Plus de 100 TWh additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité à l’horizon 2050.»

Nous aurons besoin d'imagination, tous les modes devront être mobilisés: hydro-électricité, éolien, mais aussi le solaire, sans oublier les «négawatts», donc l'efficacité énergétique.