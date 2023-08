L'animateur de «The Price is Right», Bob Barker, meurt à l'âge de 99 ans

Décès de l’animateur de la célèbre émission américaine «The Price Is Right», Bob Barker, meurt à l’âge de 99 ans.

Selon les informations de TMZ, M. Barker est décédé ce matin d’une cause naturelle dans sa demeure de Los Angeles.

L’animateur a débuté sa carrière à la radio, mais sa cote de popularité a réellement augmenté lorsqu’il a été engagé pour animer l’émission iconique «Truth or Consequences» en 1956.

Il est resté à la barre de ce programme télévisé jusqu’en 1975.

Il s’est également impliqué dans l’animation de plusieurs autres projets télé comme «Dream Girl of ‘67», «Tattletales», «Miss Universe» et bien sûr «The Price is Right».

Carrière dans l’industrie du film

Bob Barker a aussi fait quelques apparitions dans des films et des séries cultes américaines.

Il a laissé sa marque lors de son apparition dans le film Happy Gilmore (1996), où il démolit le personnage d’Adam Sanders dans une scène de combat fracassante.

On peut justement entendre Happy Gilmore répliquer : «the price is not right» (le prix n’est pas juste), en allusion au travail de Bob Barker lorsqu’il prend le dessus du combat pendant un court instant.

Des blessures occasionnées par des chutes

M. Barker a chuté à quelques reprises dans les dernières années de sa vie, ce qui lui a créé des maux de dos.

Il a été transporté à l’hôpital à deux reprises en 2018 à cause de ces blessures.

La dernière fois qu’il a été vu sur les rues d’Hollywood par les journalistes de TMZ remonte à 2016.

Encore là, on parlait d’une revanche entre lui et M. Sanders.

Bob Barker n’avait pas d’enfant, sa femme, Dorothy Jos, est décédée d’un cancer du poumon en 1981 et il ne s’est jamais remarié.

Des membres de sa famille éloignée l’ont cependant aidé dans son parcours de fin de vie.