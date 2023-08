Pierre Houde et Yvon Pedneault: plus que des collègues

Pierre et Yvon ou bien Yvon et Pierre, dans l’ordre ou le désordre, les deux hommes médiatiques ont formé la paire durant près de 15 ans.

• À lire aussi: [EN IMAGES] La carrière d’Yvon Pedneault en 10 photos marquantes

• À lire aussi: Décès d’Yvon Pedneault: «C’est un de la petite gang qui vient de partir» – Réjean Tremblay

• À lire aussi: Un monument s’éteint: le journaliste sportif Yvon Pedneault est décédé

Quand Pierre Houde a appris les ennuis de santé de son ancien complice la semaine dernière, il ne savait toutefois pas que son état était si grave et son décès aussi imminent.

Il a appris avec tristesse la nouvelle alors qu’il était à l’antenne de RDS ce matin pour la séance de qualification du Grand Prix des Pays-Bas.

Yvon et lui ont partagé la diffusion des matchs de hockey durant plus d’une décennie. Au rythme des longues saisons, leur relation a évidemment traversé les limites professionnelles.

Dans la nouvelle aventure du Réseau des Sports aux tournants des années 90, ils ont d’abord couru les amphithéâtres de la LNH durant cinq saisons. Houde a ensuite perdu son analyste qui était passé à TVA en 1994 pour le retrouver à l’aube de la campagne 1998-1999.

«Lui et moi, ç’a cliqué rapidement. Notre relation ne se limitait pas juste au hockey. On a été très proche. On a développé une grande complicité, autant professionnelle que familiale, a raconté avec générosité le réputé descripteur sportif.

«Nous avons relevé d’énormes défis ensemble, a-t-il ajouté à propos des débuts de RDS. On avait mis la barre très haut avant même la couverture de notre premier match. Et pour y arriver, ça prenait le bon partenaire.»

Photo tirée de YouTube

Une première en 1978

Mais les deux hommes n’en étaient pas à leurs premières armes côte à côte au début de l’aventure de RDS.

Douze ans plus tôt, ils avaient travaillé ensemble à la diffusion d’un match de football à l’antenne de SRC.

«En 1978, j’étais animateur à CKOI et SRC m’avait donné l’occasion de faire un essai comme descripteur d’un match de football. J’avais juste 21 ans. Quand je suis rentré dans le studio, j’ai aperçu Yvon qui serait mon analyste. C’était ma première apparition à la télévision sportive, a raconté Houde.

«Yvon était un grand passionné de sports. Le hasard a voulu qu’on soit approchés dans le projet de RDS pour travailler ensemble.»

En plus de son professionnalisme salué par le milieu sportif québécois, une multitude de témoignages ont salué la polyvalence d’Yvon Pedneault. Du bowling au hockey, en passant par les courses de chevaux, le baseball, le football et les sports olympiques, il était un véritable passionné.