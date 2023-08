Soccer féminin: les U17 du Canada gagnent un match 21 à 0

Les moins de 17 ans du Canada n’ont fait qu’une bouchée de la pauvre Dominique au soccer féminin en gagnant leur match de samedi par la marque folle de 21 à 0, à Saint-Domingue.

L’unifolié effectue une petite visite dans les Caraïbes dans le but de se qualifier pour le Championnat de la CONCACAF. Disons que les Dominiquaises n’ont pas offert beaucoup de résistance et ont dû trouver le temps long.

• À lire aussi: Jules-Anthony Vilsaint: un autre Québécois qui livre la marchandise au CF Montréal

• À lire aussi: Alphonso Davies: le joueur le plus rapide de la planète

Quatre joueuses ont réussi des tours du chapeau, soit Annabelle Chukwu, Kaylee Hunter, Nikolina Istocki et Liana Tarasco. Chukwu a touché la cible cinq fois et Tarasco a marqué trois buts entre la 85e et la 92e minute de jeu.

Pour le Canada, ces 21 filets constituent un record pour une équipe féminine de jeunes. Les 12 réussites en première mi-temps et les neuf en seconde moitié sont aussi de nouvelles marques à battre.

«C'est la première fois que nous les réunissons toutes en dehors de nos centres de développement, alors c'est bien de voir les partenariats sur le terrain, de voir notre équipe impitoyable en attaque, et d'obtenir un jeu blanc pour le premier match», a indiqué par voie de communiqué l’entraîneuse-cheffe Emma Humphries.

Le Canada pourrait terminer au sommet du groupe F et assurer sa qualification pour le tournoi de la CONCACAF par une victoire sur les Bermudes, mercredi.