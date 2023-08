Un début de weekend gris au Québec

Le parapluie sera de mise pour plusieurs secteurs de la province: des averses, des nuages et des risques d’orages figureront au menu.

Près de 60 % de risques de précipitations seront prévus dans le Grand Montréal, avec un risque d’orage en matinée. Ceux qui restent dans la métropole pourront toutefois apercevoir quelques rayons de soleil en après-midi, grâce à une alternance avec les nuages. La température augmentera à 28 degrés avec le facteur humidex.

La Mauricie devra s’attendre à des conditions similaires, avec une température légèrement plus basse avec 25°C.

En ce qui concerne l’Abitibi-Témiscamingue, on pourra davantage profiter du soleil grâce à un dégagement en matinée. Le temps sera plus frais que la moyenne avec 19 degrés.

Toutefois, pour la Capitale-Nationale et l’Outaouais, les nuages seront plus permanents, et ils seront accompagnés d’un risque de 60 % de pluie et d’orages en matinée et en début d’après-midi. Le mercure devrait tourner autour des 25 degrés, avec l’humidité, pour ces deux secteurs.

L’Estrie devra s’attendre à des averses et à un risque d’orage au cours de la journée. La température frôlera aussi les 25 degrés.

Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, les averses seront également à l’horaire, avec le temps le plus froid de la province avec 17°C. Des rafales seront toutefois prévues pour la région du Saguenay.

Le parapluie sera surtout nécessaire en Gaspésie, où de la pluie et une bruine intermittente seront anticipées en journée. Le mercure tournera autour des 18 degrés.