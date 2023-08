Yvon Pedneault: Renaud Lavoie confie une anecdote révélatrice

Parmi les nombreuses personnes touchées et attristées par le décès d’Yvon Pedneault, on compte assurément notre journaliste Renaud Lavoie.

Aujourd’hui informateur depuis plusieurs années, Renaud a avoué samedi, sur les ondes de LCN, s’être grandement inspiré de l’approche préconisée par Yvon, au fil de sa carrière.

«C’était carrément une idôle! Il a tracé le chemin pour des personnes comme moi qui espéraient un jour pouvoir marcher dans ses souliers.»

Lavoie a également tenu, lors de son intervention, à partager une anecdote qui en dit long sur le type de personne qu’était Yvon Pedneault.

«J’ai rencontré Yvon quelque part en 1994-1995 lors d’un match des Sénateurs d’Ottawa au Forum. Je faisais de la radio, à cette époque. Ce soir-là, il a été la première personne à venir me voir, comme si on se connaissait depuis des lunes. Mais il me rencontrait pourtant pour la première fois! Mais c’était ça, Yvon Pedneault. Un gars qui avait le cœur sur la main, qui voulait toujours aider. Il a aidé tellement de jeunes et avait constamment de bons conseils pour eux.»