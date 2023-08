Comportements déplacés: deux fois plus de plaintes cet été dans le baseball mineur à Québec

La Ligue de baseball mineur de Québec a enregistré 70 plaintes pour des comportements déplacés depuis le début de la saison, soit deux fois plus qu’à pareille date l’année dernière.

Le directeur des opérations de la ligue, Dominic Bolduc, affirme cependant qu’il s’agit d’une bonne nouvelle et soutient que cette hausse n’est pas due à un nombre plus élevé d’incidents, mais au fait que les parents seraient plus enclins à les dénoncer.

«On le voit d’un bon œil d’avoir plus de plaintes parce que je pense que les gens ne veulent plus ce genre de comportement là sur les terrains, donc ils vont nous aviser là-dessus», dit-il.

«Il y a certains comportements qu’on ne veut absolument pas voir sur les terrains, maintenant les parents vont nous le mentionner et c’est ça qui est important», ajoute-t-il.

Ces plaintes servent entre autres à ce que les intervenants soient aux aguets afin de prévenir d’autres situations du genre.

«Est-ce qu’on peut empêcher les gestes, pas nécessairement, mais ce qu’on veut faire du côté de la région, c’est d’être capable de faire un suivi de ces cas-là pour s’assurer d’envoyer des gens sur le terrain, d’aviser les arbitres pour leur dire qu’il y a potentiellement une situation problématique dans une équipe», partage M. Bolduc.

La ligue a également décidé d’enlever les arbitres dans les catégories les plus jeunes, d’une part en raison de la pénurie de main-d’œuvre, mais également pour éviter que ceux-ci aient des altercations avec les parents.

Les entraîneurs se chargent maintenant de gérer les matchs sur le terrain.

Les 70 plaintes cet été ont été faites sur un nombre total de 4600 matchs qui ont été joués depuis le début de la saison.

