Un véhicule visé par des coups de feu à Saint-Léonard

Des coups de feu qui visaient deux personnes à l’intérieur d’une voiture ont été entendus dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, samedi, en fin de soirée.

Un appel a été reçu au 911 vers 23h30 concernant plusieurs sons de coups de feu, selon Jean-Pierre Barbant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’événement se serait produit dans un stationnement situé sur la rue Lienart, près de la rue Bélanger, dans le même arrondissement.

En arrivant sur les lieux, les policiers ont d’abord remarqué quelques douilles au sol. Avec les informations des témoins, ils ont pu localiser un véhicule atteint d’un projectile sur la rue Jean-Talon, près du boulevard Lacordaire. Les deux personnes à bord n’ont pas été blessées.

Selon les mêmes sources, l’occupant du véhicule suspect aurait visé l’autre voiture dans le stationnement. Les deux conducteurs auraient ensuite quitté les lieux.

Au moment d’écrire ces lignes, le conducteur suspect n’aurait pas encore été retrouvé par les policiers.

Deux périmètres ont été érigés, soit celui au stationnement sur la rue Lienart et l’endroit où se trouve le véhicule des victimes sur la rue Jean-Talon. Des enquêteurs du SPVM et des techniciens en identité judiciaire ont été demandés sur les lieux afin d’analyser la scène et de mieux comprendre les circonstances et causes de l’événement.