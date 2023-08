Doit-on dire «non» à un enfant?

En cette période de retour à l’école, la question d’encadrement des enfants devient un sujet d’actualité. En effet, plusieurs enseignants éprouvent de la difficulté à faire de la discipline en classe, ce qui contribue grandement à leurs désintérêts pour la profession. Comme si les jeunes professeurs n’avaient pas les ressources personnelles suffisantes pour imposer une discipline nécessaire à l’instauration d’un environnement scolaire propice à l’apprentissage.

Nous avons souvent tendance à remettre entre les mains des enseignants la responsabilité du manque d’encadrement des élèves. Et si cette responsabilité était partagée?

Il est vrai que le milieu scolaire est plus réticent à imposer des règles disciplinaires contraignantes qu’auparavant, mais il est aussi vrai que les enfants eux-mêmes réagissent avec beaucoup plus d’opposition lorsqu’ils sont confrontés aux interdits. Et que dire des parents de ces enfants?

Parents permissifs

Plusieurs parents n’osent plus encadrer leur enfant. Le taux élevé de séparation n’est peut-être pas étranger à tout cela. Il est observé que le parent séparé est souvent plus permissif lorsqu’il assume son temps de garde afin que son enfant ne vive pas de contraintes négatives qui pourraient l’amener à ne plus être intéressé à revenir le voir.

Or, peu importe les raisons qui nous amènent à moins encadrer nos enfants, nous devons comprendre que dire non à un enfant n’est pas quelque chose de seulement souhaitable, c’est quelque chose qui est essentiel à son bon développement.

En fait, l’enfant qui grandit dans un contexte de permissivité développe souvent des problèmes avec les règles et l’encadrement en général. Comme il n’a pas appris à œuvrer dans un cadre contraignant qui suscite le développement d’habiletés de conciliation et de contrôle de soi, l’enfant développera plus tard une grande anxiété lorsqu’il sera contraint à un encadrement à l’école, au travail, dans ses relations amicales, conjugales ou dans tout autre contexte.

La valeur affective de l’encadrement

Ce qui est paradoxal sur le plan psychologique, c’est que de façon inconsciente l’enfant qui a reçu peu d’encadrement mettra tout en œuvre pour que des mesures d’encadrement importantes se déploient à son égard. Par exemple, comparé aux enfants qui ont vécu un encadrement normal, l’enfant non encadré aura tendance à confronter davantage l’autorité. Ainsi, l’autorité sera amenée à imposer davantage d’encadrement pour contrer l’opposition manifeste de l’enfant.

Mon expérience d’intervenant à la protection de la jeunesse m’a montré l’existence de cette dynamique de confrontation chez les enfants qui ont vécu une forme de laisser-aller parental. Étrangement, c’est lorsque je commençais à établir un lien significatif avec certains enfants que ces derniers devenaient plus agressifs et plus confrontants. Je me souviens avoir félicité un enfant pour le bricolage qu’il venait de réaliser en lui disant sincèrement qu’il était talentueux. Subitement, l’enfant a empoigné sa maquette et me l’a lancé en plein visage. Que venait-il de se passer?

Par ce geste de confrontation, l’enfant venait de me dire: Et là, suis-je encore bon à tes yeux? Plus encore, l’enfant me disait : Es-tu assez solide pour rester auprès de moi dans ces conditions ou me laisseras-tu faire tout ce que je veux comme les autres l’on fait?

Nous devons donc réaliser que par la confrontation, l’enfant négligé teste sans arrêt son entourage pour enfin recevoir l’encadrement dont il a besoin. Car oui, l’encadrement revêt une valeur affective importante. Quand on aime, on protège. Et quand on protège on encadre, on met les balises claires pour que l’enfant soit en sécurité.

En fait, en encadrant l’enfant, on lui envoie simplement le message que nous souhaitons que tout se passe bien pour lui, car il a une valeur à nos yeux. N’était-ce pas ce que nous voulons tous entendre lorsque nous sommes en relation?

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph.D. professeur de psychologie