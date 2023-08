Drame familial dans Lanaudière: 56 enfants tués par un parent entre 2011 et 2020

Alors que des drames familiaux comme celui du père qui a tué ses deux enfants avant de s’enlever la vie hier dans la région de Lanaudière font réagir, un rapport du coroner publié en novembre 2022 informe que ce type d’évènement tragique n’est pas isolé.

Entre 2011 et 2020, 56 mineurs ont été victimes d’un filicide – l’homicide d’un enfant commis par un parent – selon les données de ce rapport.

Dans la majorité de ces cas, la violence conjugale était un facteur de risque pour ces enfants.

Comment expliquer l’impensable?

La dépression peut souvent mener à des situations de violence conjugale.

Dans le cas du drame de Lanaudière, une amie de la famille a dévoilé à TVANouvelles que le père, Ianik Lamontagne, souffrait d’une dépression sévère.

Ces conditions de santé mentale sont moins qu’idéal dans un milieu familial et peuvent parfois être fatales pour la victime et ses proches, c’est ce qu’on a pu constater hier.

En entrevue sur les ondes de LCN, la docteure en psychiatrie, Marie-Frédérique Allard, a expliqué comment la dépression peut mener à des gestes aussi horribles.

«Quand on parle de dépression psychotique et quand on parle de psychose, on parle de perte de contact avec la réalité. C’est qu’on n’apprécie plus la réalité», informe la psychiatre.

Elle ajoute qu’«il y a plusieurs degrés dans une dépression. On peut être dans une dépression, donc tout est noir, tout est pessimiste, mais on peut aller jusqu’à la psychose où il y a de la paranoïa, où on peut avoir très très peur, où on a vraiment perdu contact avec la réalité».

La Dre Allard informe qu’il est important que l’entourage pose les questions, qu’il s’intéresse à leurs proches, et ce surtout «quand on voit qu’il ne «feel» pas».

Plusieurs services sont offerts aux Québécois qui pourraient vivre des situations difficiles.

Le 811 est toujours ouvert ou alors le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553) qui est une ligne dédiée aux personnes qui pourraient avoir des pensées suicidaires.