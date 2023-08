EXCLUSIF | Les disparitions d’aînés en hausse au Québec

Quelques mois après le lancement d’un projet-pilote pour retrouver rapidement les personnes vulnérables portées disparues, le nombre de disparitions d’aînés connaît une hausse marquée à Montréal.

D’après des chiffres obtenus par TVA Nouvelles, on note une hausse de plus de 30% des disparitions chez les 60 ans et plus en un an, et ce, seulement pour les sept premiers mois de l'année.

Si on compare les chiffres de 2023, à la même période en 2020, c'est une augmentation de près de 110%.

Selon le gériatre de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Dr David Lussier, cette hausse s'explique par le vieillissement de la population.

«Plus on avance en âge, plus on a des risques d'avoir des problèmes cognitifs. Mais à 85 ans, on dit que c'est environ une personne sur trois qui a un certain degré de problème cognitif assez sévère pour l'affecter dans son fonctionnement», explique-t-il.

De son côté, le SPVM soutient déployer de nombreux moyens pour tenter de retrouver ces nombreux aînés portés disparus.

«Dans certains cas, on peut sortir la cavalerie, la brigade à vélo, les groupes d'intervention spécialisée qui ont des outils spéciaux qui peuvent aider à l'enquête. Donc, on parle, par exemple, de caméras thermiques qui pourraient nous aider à faire des recherches dans les boisés», mentionne la porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc.

Pas seulement à Montréal

Cette réalité ne se limite toutefois pas à Montréal. À Québec aussi, les disparitions d'aînés sont plus fréquentes. Seulement ce week-end, deux hommes de plus de 70 ans ont été retrouvés, 24 heures après avoir été portés disparus.

Heureusement, il existe des solutions pour les proches des aînés présentant des troubles cognitifs.

«C'est toujours de trouver l'équilibre entre le risque zéro, où les personnes sont isolées dans des unités barrées, puis finalement, elles n'ont pas de qualité de vie, mais elles ne s'égarent pas, versus gérer le risque. J'ai été en Norvège, j'avais vu des semelles. Eux, ils avaient des semelles GPS», affirme le professeur de la Faculté de sciences infirmières de l’Université Laval, Philippe Voyer.

«C'est de lui dire quand tu quittes ta maison, appelle-moi avant de partir et dis-moi où tu t'en vas [...] Si la personne a un téléphone cellulaire avec la fonction localiser, on peut facilement savoir où est la personne [...] On pourrait utiliser d'autres outils de géolocalisation comme les AirTags ou les puces GPS», ajoute-t-il.

La population a elle aussi un rôle à jouer. Pour éviter que le nombre de disparitions chez les aînés augmente davantage, appelez les autorités lorsque vous constatez un aîné qui vous semble désorienté.

