Poutine, records et émotions à Drummondville

L’émotion était encore présente cette fin de semaine, lors du passage des Cowboys Fringants au Festival de la Poutine de Drummondville.

L’événement a connu une année record pour sa 16e édition, notamment grâce à l’énergie contagieuse et les nombreux classiques du groupe québécois.

Les récentes représentations de la formation musicale ont pris une dimension particulière en raison du cancer dont souffre le chanteur Karl Tremblay.

Et pour le Festival de la Poutine de Drummondville, les organisateurs parlent d'une année record en termes d'achalandage et en termes de ventes de poutine.

Il faut toutefois ajouter que pour Les Trois Accords, le fait de recevoir les Cowboys Fringants dans leur propre festival est particulièrement spécial, parce que chaque fois que le groupe n'a pas pu se présenter sur scène en raison des traitements du chanteur, ce sont eux qui ont pu remplacer à pied levé le groupe.

«C'est toujours quelque chose quand ils viennent ici. Il y a beaucoup de groupes aussi qui viennent avec qui on est amis. Pour nous, c'est bien spécial chaque fois parce que c'est comme si on les recevait chez nous. Puis, d'autant plus avec les Cowboys cette année, c'est d'autant plus émotif», a affirmé à TVA Nouvelles le bassiste des Trois Accords et cofondateur du festival, Pierre-Luc Boisvert.

De leur côté, les Cowboys Fringants vont poursuivre leur tournée et devraient se rendre au Festival western de Saint-Tite en septembre.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.