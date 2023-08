Rentrée scolaire: alerte rouge dans les services de garde

De nombreux centres de services scolaires (CSS) doivent toujours composer avec un grave manque de personnel de soutien à une journée de la rentrée des classes. Une bonne partie des emplois en services de garde restent toujours à pourvoir.

«La rentrée scolaire est demain, les enfants n’ont pas encore mis le pied dans la cour d’école et la situation demeure difficile», se désole la présidente du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Annie Charland.

Les échos qui sont parvenus au plus important regroupement syndical d’employés de soutien scolaire au Québec font état d’importants problèmes de recrutement un peu partout.

À Montréal, il reste toujours 230 postes à pourvoir, soit environ 10% des emplois de ce type au Centre de services scolaire. La situation est encore plus critique au Centre de services scolaire des Mille-Îles dans les Laurentides, où pas moins de 50% des éducateurs et éducatrices restent encore à trouver.

Différents CSS en Outaouais, au Bas-Saint-Laurent, en Montérégie, en Estrie et en Mauricie sont eux aussi dans le même bateau. Ils ont besoin de trouver entre 20 et 26% des membres de leurs équipes.

«On a aussi des chiffres préoccupants en ce qui concerne les démissions dans certains centres de services, souligne Mme Charland. Au cours de la dernière année, on compte 400 démissions au Centre de services de Montréal, plus de 175 démissions à celui des Mille-Îles tandis qu’à celui des Appalaches, c’est près de 10% des employés qui ont remis leur démission.»

Décision drastique au CSS des Découvreurs

Devant la pénurie de main-d’œuvre pour ses services de garde, le Centre de services scolaire des Découvreurs a pris la décision d’en restreindre l’accès dans certaines de ses écoles.

«Si cette situation devait se produire, pour les écoles concernées, toute nouvelle inscription serait suspendue. De plus, les élèves de 6e année résidant à distance de marche seraient invités à retourner à domicile pour la période du dîner», prévient le directeur général, Christian Pleau, dans une communication à l’intention des parents d’élèves.

C’est environ 10% du personnel de soutien qui a démissionné dans la dernière année au centre de services scolaire des Découvreurs, ce qui accentue la problématique.

Plus de détails suivront.