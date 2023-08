Plus de verdure, plus de professeurs et plus de services aux étudiants, plusieurs propositions pourraient s’appliquer pour rendre nos écoles, un modèle à l'international.

De passage à l’émission LCN maintenant, lundi soir, Philippe Léger s’est penché sur la question «À quoi doit ressembler l’école de rêve?»

«On ne doit pas se contenter de ce nivellement vers le bas que nous vivons depuis les dernières années. On ne doit pas accepter qu’un adulte par classe ce soit correct, c’est acceptable. On ne doit pas accepter que certaines pénuries comme celle des professeurs et des orthopédagogues parce qu’on peut s’habituer à cette problématique comme on s'habitue à attendre 15 heures dans les urgences du Québec», explique Philippe Léger, chroniqueur du Journal de Montréal.

Engager plus de professeurs

Pour engager plus de professeurs, on doit en former, mais on doit également mieux les encadrés pour éviter qu’ils quittent la profession après quelques années seulement.

«Quand l’on regarde les chiffres c’est 20 à 25% des professeurs qui décochent. Quand on parle de décrochage scolaire, on pourrait également ajouter les professeurs et ça, c’est énorme. Quand on parle de pénurie de professionnels, il faut d’abord s’attaquer à cette problématique», souligne M. Léger.

Pour éviter les nombreux départs, Québec doit trouver des solutions au niveau du salaire et des conditions de travail.

«C’est une évidence! Les professeurs au Québec ne sont pas assez payés, mais au-delà du salaire, on doit aborder la question des conditions de travail. Qu’est-ce qui s’est passé depuis une vingtaine d’années, on a mis de plus en plus de cas à problèmes dans les classes», dit-il.

