«La société a le devoir de protéger les enfants»: la prison pour un homme qui a filmé sa belle-fille nue à son insu

Un beau-père indigne qui avait épié et filmé en cachette sa belle-fille de 16 ans nue à la salle de bain devra passer une année en prison, a ordonné un juge en rappelant que ce genre de crime se doit d’être sévèrement puni.

«La société a le devoir de protéger les enfants. Le premier devoir de tout parent, ou de ceux qui en tiennent lieu, est de les protéger. Malheureusement, ce n’est pas ce qu’a fait l’accusé», a commenté le juge Serge Cimon avant que le beau-père indigne ne se fasse passer les menottes ce lundi au palais de justice de Laval.

L’accusé de 56 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger l’identité de la victime, a semblé surpris de la sentence, lui qui espérait s’en sortir sans casier judiciaire pour ses crimes qui s’étaient étalés de 2017 à 2019.

À l’époque, l’ex-employé d’un grand cabinet d’avocats montréalais habitait une semaine sur deux chez sa conjointe ainsi que la victime. Or, s’il semblait être un beau-père sans histoire, il avait filmé l’adolescente dans la salle de bain de la maison familiale, à travers une fenêtre. Les scènes montraient la jeune de 16 ans qui se regardait dévêtue devant un miroir.

Il s’était fait prendre une première fois, mais confronté par sa conjointe, il avait tout nié.

«Or, malgré que ce premier dévoilement aurait dû être un électrochoc pour qu’il cesse ses gestes de voyeurisme, il a choisi plutôt de continuer son comportement criminel», a déploré le juge.

Il n’a rien appris

Plus de deux ans plus tard, il s’est fait à nouveau attraper. Sa conjointe avait alors fouillé son cellulaire et avait trouvé des images de l’ado nue. Cette dernière a alors porté plainte à la police.

«[La victime] a vécu toute sorte d’émotions en raison du comportement de l’accusé: tristesse, colère, incompréhension, mais surtout de la trahison, a souligné le magistrat. Celui-ci a été son beau-père et était une figure d’autorité pour elle.»

L’accusé, de son côté, a plaidé coupable de voyeurisme, tandis que les accusations de possession et production de pornographie juvénile ont été retirées par la Couronne.

Mais il semble que le processus judiciaire n’a pas eu l’effet escompté, puisque le beau-père indigne continue de minimiser ses crimes. En fait, il blâme même la victime en affirmant que c’était elle qui «adoptait une conduite provocante par son manque de pudeur en négligeant de fermer le rideau de la salle de bain».

Ne pas banaliser

Plus tard, il a précisé qu’il «pardonnait» à la victime et à la mère, à qui il reprochait d’avoir fouillé dans son cellulaire.

«J’ai l’impression qu’elles m’ont tendu un piège», avait-il dit à un expert en sexologie.

Le juge lui a toutefois rappelé qu’il était seul responsable de son malheur. Et qu’à la lumière des circonstances de l’affaire, l’absolution était hors de question.

«Cela aurait pour conséquences de banaliser les gestes inacceptables que filmer à plusieurs reprises une personne mineure nue dans une salle de bain n’est pas grave», a-t-il dit.

Il s’est ainsi rangé derrière la position de Me Brenda Toucado, qui réclamait jusqu’à un an d’incarcération. Une fois libre, le beau-père indigne devra respecter une probation de deux ans, pendant laquelle il ne pourra pas s’approcher de la victime.