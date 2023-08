Cambriolée, la police lui demande de retirer les images des voleurs sur Facebook

La propriétaire d’un hôtel au Pays de Galles a accusé la police de protéger des criminels après qu’elle lui ait demandé de retirer une publication Facebook où elle partageait les images de caméra de surveillance d’un couple qui aurait vidé l’une de ses chambres.

«Cette femme et son partenaire ont loué une chambre avec nous pour un samedi soir et ont littéralement volé tout le contenu de la chambre. [...] Honte à vous!» peut-on lire dans une publication partagée la semaine dernière par Natalie Newton, la propriétaire du Dolphin Hotel, un établissement familial à Pembroke Dock, au Pays de Galles.

La semaine dernière, la propriétaire de l’hôtel familial a partagé les photos de ses caméras de surveillance, après avoir retrouvé l’une de ses chambres entièrement dépouillées après le séjour d’un couple, selon ce qu’a rapporté The Mirror.

Ce dernier, qui s’était présenté sans bagage à leur arrivée, serait pourtant reparti en faisant de multiples voyages jusqu’à leur véhicule, avec l’équivalent de plus de 340 $ de marchandises dans des sacs, dont des serviettes de bain blanches, des lampes, un récipient à café, une tour de recharge, un ventilateur électrique et un radio-réveil, selon le média anglais.

«Je ne pouvais pas louer cette pièce le lendemain, car elle était trop vide. Je n’étais pas en mesure de remplacer tous les biens qui avaient été volés. [...] Je dois dépenser maintenant pour remplacer ce qu’il y avait dedans aussi, je suis vraiment dans une grosse perte», a-t-elle soupiré à The Mirror.

La police de Dyfed-Powys procéderait actuellement à l’interrogatoire de Martine Rendell, une esthéticienne de 43 ans, et son conjoint, dont la carte de crédit aurait été utilisée pour louer la chambre.

Mais la cerise sur le gâteau, c’est que le corps policier aurait demandé à la propriétaire de l’hôtel de retirer sa publication Facebook, qui «leur causerait de la détresse et n’aiderait pas à l’enquête», a dénoncé Natalie Newton, en accusant la police de «protéger des criminels» et «d’ignorer les citoyens honnêtes, travailleurs et respectueux des lois».

La femme, qui avait initialement retiré la publication, a décidé de la partager à nouveau pour prévenir les autres entreprises locales.

«C'est évidemment bouleversant lorsque nous nous retrouvons à lutter, comme toutes les autres entreprises, pour garder la tête hors de l'eau avec toutes les augmentations de prix», a-t-elle conclu sur Facebook.