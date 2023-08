Début de la formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires

De futurs préposés aux bénéficiaires ont amorcé leur formation accélérée au cours des 21 derniers jours.

En mai, le gouvernement a décidé de lancer cette vaste formation pour pallier la pénurie de main-d’œuvre.

Il s’agit d’une formation de 375 heures rémunérées, soit 500 heures de moins qu’une formation régulière.

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville avoue avoir quelques craintes face à l’avenir.

«Quand on regarde le défi de la main-d'œuvre, pas juste en santé, en éducation aussi, c'est sûr qu'on a des craintes. Mais quand tu regardes comment les gens répondent à l'appel quand on leur présente un nouveau défi et avec de bonnes conditions, ça, c'est encourageant», dit-il.

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, croit quant à elle qu’un lot important de défis est à venir.

Le gouvernement s’est cependant mis comme objectif de former entre 3000 et 5000 préposés aux bénéficiaires d’ici Noël, et on estime être en mesure de l’atteindre.

Cependant, selon un document du ministère de la Santé, il pourrait manquer près de 16 000 préposés en 2027 à travers la province. À l’heure actuelle, ce nombre se situe plutôt autour de 11 000.

Le manque de main-d’œuvre sera tout aussi important chez les infirmières. Les projections du ministère de la Santé font état d'un potentiel manque de plus de 12 500 infirmières et infirmières cliniciennes en 2027.

Le ministre Bernard Drainville affirme que les inscriptions sont assez nombreuses pour ouvrir plusieurs cohortes de préposés aux bénéficiaires... et qu’on souhaite trouver le budget pour le faire.

