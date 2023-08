Denis Villeneuve rêve d'une trilogie pour «Dune»

Denis Villeneuve veut donner une suite à Dune – Part 2.

Le cinéaste souhaite se confronter à nouveau à l’œuvre de Frank Herbert. «Si je réussis à faire une trilogie, ce serait le rêve», a-t-il déclaré au magazine Empire.

Son idée – ou plutôt son vœu – serait de réaliser un troisième volet basé sur Le Messie de Dune, qui est le second roman du cycle Dune de l’auteur de science-fiction (qui en comporte six).

«Le Messie de Dune a été écrit en réaction au fait que les gens percevaient Paul Atreides comme un héros, ce qui n’est pas ce que [Frank Herbert] voulait faire. Mon adaptation [de Dune] est plus proche de son idée qu’il s’agit en fait d’un avertissement», précise-t-il.

Il lui faudrait, évidemment, obtenir l’accord des ayants droit de l’écrivain américain, mort en 1986, ce qui semble en cours. «Il y a des mots sur le papier», a-t-il laissé tomber sans plus de détails.

Ce troisième opus Dune serait cependant le dernier pour Denis Villeneuve, qui n’a pas l’intention d’adapter tous les romans du cycle. «Après cela, les livres deviennent plus... ésotériques», estime le réalisateur, qui explique à quoi s’attendre avec Dune 2.

«La première partie est un film plus contemplatif. La deuxième partie est un film d’action et de guerre épique. Il est beaucoup plus dense. Nous sommes allés dans tous les nouveaux lieux de tournage, a-t-il déclaré. Je ne voulais pas d’un sentiment de répétition. Il n’y a que de nouveaux décors. Tout est nouveau.»

Pour l’instant, le réalisateur, ses acteurs, et bien entendu le public, attendent toujours que Dune – Part 2 arrive en salles. En effet, bien que le film soit prêt à être montré le 3 novembre, comme prévu, sa date de sortie est repoussée au 15 mars 2024 en raison de la grève des acteurs, qui les empêche de faire la promo du film. Cette déception sera-t-elle en partie balayée par l’annonce, entre-temps, de Dune 3? Les fans veulent y croire.