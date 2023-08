Des classes modulaires nécessaires pour la rentrée à Sherbrooke

C’était jour de rentrée, lundi, pour près de 27 000 élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), même si les écoles secondaires de Sherbrooke manquent de place.

C'est tout sourire que les brigadiers de Sherbrooke ont retrouvé leurs petits écoliers, lundi matin.

Les parents sont tout de même rassurés. Toutes les classes ont un enseignant pour débuter l'année.

«Règle générale, tout le monde est qualifié. Pendant l’année, est-ce possible d’avoir recours avec des personnes non légalement qualifiées? Ça se peut parce que, à un certain moment, nos listes de suppléance s’amincissent», a expliqué le directeur général du CSSRS, Sylvain Racette.

14 classes modulaires

Au CSSRS, plus de 13 000 élèves sont inscrits dans 38 écoles au préscolaire et au primaire. Plus de 7 000 élèves sont entassés dans quatre écoles secondaires. Des classes modulaires ont été construites pour répondre à la demande.

Au total, 14 classes ont été installées au Triolet et à l'école Mitchell-Montcalm. Celles-ci sont directement reliées aux bâtiments initiaux des écoles.

Les élèves saluent cette solution.

«Je pense que ça va être très bien, pour les enseignants aussi, d’avoir d’autres locaux, qu’on soit moins à l’étroit», a lancé une élève de secondaire 5.

Cet investissement de 3,4 M$ se veut une solution temporaire.

«Ça ne règle pas tout le problème des espaces communs. Il faut se rappeler que ce qui est attendu, c’est un nouveau pavillon Mitchell», a dit la directrice de l’École Mitchell-Montcalm, Pascale Bilodeau.

La nouvelle école Mitchell-Montcalm est grandement attendue.

«On est en collaboration avec la Société québécoise des investissements. Ils sont en train de finir d’étoffer le dossier pour pouvoir le déposer au Conseil du Trésor pour avoir une annonce, on espère, très prochainement», a mentionné Sylvain Racette.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke espère que l'annonce de la nouvelle école pourra se faire au cours des prochains mois.