Des dossiers chauds dans l’Est-du-Québec

Si la rentrée s’annonce chaude le 12 septembre prochain, elle s'annonce colossale pour la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, avec d’importants dossiers entre les mains.

Le prolongement de l’autoroute 20, entre Trois-Pistoles et Rimouski, fait parler depuis des années déjà. Deux comités se sont penchés sur le dossier, cet été, afin de le faire avancer, après sa réinscription au Programme québécois des infrastructures (PQI).

«Il y a eu des études de mise à niveau cet été. Dès mon arrivée en poste, j’ai demandé à rencontrer la ministre sur ce projet-là pour m’assurer d’accélérer ce qu’on peut accélérer. Il faut faire les choses dans les règles de l’art parce que, pour les citoyens, il faut s’assurer de faire un bon tracé», a dit la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina.

Selon elle, il faudra s’attendre à ce qu’un échéancier soit publié «éventuellement», lorsque les études auront été mises à niveau et que le travail aura débuté avec le comité de suivi.

La ministre a également réagi aux propos du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui disait vouloir réduire de «moitié» le parc automobile au Québec.

«On a besoin de nos voitures en région, c’est certain, a-t-elle souligné. Ce qu’on souhaite faire, c’est une transition pour atteindre la décarbonation de notre économie. Il y a des choix à faire éventuellement et on travaille à électrifier le parc automobile.»

Crise du logement

La crise du logement frappe fort l’Est-du-Québec, alors qu’à Rimouski, le taux d’inoccupation avoisine toujours les 0%.

«On est en discussion avec différents promoteurs qui ont des projets sur la table et qu’on souhaite aider pour que la construction se fasse le plus rapidement possible», a indiqué Maïté Blanchette Vézina.

L’ancienne mairesse de Sainte-Luce a également été aux premières loges des feux de forêt, qui ont ravagé une partie du Nord-du-Québec.

«Quand des gens doivent se faire évacuer, c’est certain qu’au gouvernement, on veut répondre présent. [...] Aujourd’hui, après quelques mois, contente de voir qu’il n’y a pas eu de décès ou de blessés majeurs», a-t-elle mentionné.

Cette amplification des événements de météo extrême forcera le gouvernement à venir en besoin aux petites municipalités, qui ont des budgets plus limités.

«On est en soutien, a rappelé Maïté Blanchette Vézina. On a un plan pour l’économie verte dans lequel on a mis d’importantes sommes pour l’adaptation aux changements climatiques. Ayant été mairesse d’une petite communauté qui a vécu l’érosion côtière, je suis bien au fait des défis que les municipalités rencontrent.»