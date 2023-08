Double meurtre dans Lanaudière: un rappel douloureux de dénoncer et «agir tout de suite»

L’assassinat de deux jumeaux par leur père dans Lanaudière vient douloureusement rappeler l’importance d’alerter au moindre signe suspect les autorités, qui peuvent alors mettre en place une cellule d’urgence pour prévenir une tragédie, plaident des intervenantes en violence conjugale.

• À lire aussi: Drame familial dans Lanaudière: le père souffrait d'une dépression sévère, selon une amie de la famille

• À lire aussi: Drame dans Lanaudière: le harcèlement est un indicateur de risque, selon des experts

• À lire aussi: Le meurtre de 2 enfants, pas un «drame familial»

• À lire aussi: Double meurtre à Notre-Dame-des-Prairies: arrêté pour harcèlement deux jours avant de tuer ses enfants

«Ce n’est pas déplacé d’appeler la police ou de signaler une situation quand on a un mauvais feeling. Ce n’est pas inapproprié», insiste Maud Pontel, coordonnatrice générale à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape.

Ianik Lamontagne a provoqué une nouvelle vague d’indignation samedi, à Notre-Dame-des-Prairies, en assassinant ses bambins de trois ans et demi, avant de s’enlever la vie.

L’homme de 46 ans, qui aurait souffert de dépression sévère, avait été arrêté après que son ex-conjointe a déposé une plainte pour harcèlement. Il avait été relâché deux jours avant de commettre le geste odieux.

Photo tirée du Facebook de Ianik Lamontagne

Filet de sécurité

Malgré tout, des intervenantes implorent la population à dénoncer rapidement, même dans le doute.

«On est mieux de ne pas prendre de chance et d’agir tout de suite», insiste Maud Pontel.

Des cellules d’intervention rapide visant à prévenir les homicides en contexte conjugal ont d’ailleurs été instaurées récemment un peu partout au Québec.

Elles consistent à rassembler organismes d’aide, policiers, et maisons d’hébergement, par exemple, pour mettre en place un plan de sécurité.

Martin Alarie / Agence QMI

Geneviève Landry, directrice générale de l’organisme Entraide pour hommes, a recensé de son côté plus de 80 rencontres du genre pour des risques d’homicides imminents dans la dernière année.

«Ce que l’entourage doit retenir, c’est qu’il y a des ressources spécialisées qui sont là pour installer un filet de sécurité, souligne Mme Landry. Dans le pire des cas, on va vous dire qu’il n’y a pas de danger.»

Photo fournie de Emmanuelle Brière

Travailler en amont

«Plus on va connaître les signaux avant-coureurs, les facteurs de risque, moins on va être dans la course contre la montre», fait valoir Louise Riendeau, porte-parole pour le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Certains événements bien précis peuvent entraîner une «bascule» chez un ex-partenaire, comme la réception des papiers de divorce ou l’arrivée d’un nouveau conjoint.

Dans le cas de Ianik Lamontagne, qui aurait notamment installé un GPS dans le véhicule de son ex, c’est son arrestation qui l’aurait particulièrement secoué, avait avancé au Journal un ami.

Le dossier n’avait pourtant pas encore été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour évaluation en vue du dépôt d’accusations.

«Je pense que tous les hommes arrêtés en matière de violence conjugale devraient être évalués. Ça, ce serait dans un monde idéal. À partir de là, on peut évaluer les gestes qui ont été commis», indique Geneviève Landry.

Quels facteurs sont associés aux homicides conjugaux et filicides?

Mauvais traitements durant l’enfance

Antécédents criminels de violence conjugale ou d’agression sexuelle

Signes dépressifs

Perte d’emploi ou être sans emploi et éprouver des difficultés financières

Idées suicidaires

Contexte de séparation

Différence d’âge entre les conjoints

Comportement de contrôle

Conflit pour la garde des enfants

Contexte de négligence ou de maltraitance

Source: Institut national de santé publique du Québec

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale