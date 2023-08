Encore des délais pour le tramway: la mise en service de 2029 en danger?

La Ville de Québec accorde un sursis supplémentaire aux consortiums qui doivent soumettre un prix pour le tramway et ce délai pourrait mener à des retards dans la mise en service du projet, prévue en 2029.

« Qu'est-ce que ça veut dire pour la mise en chantier et la réalisation ? Dépendemment de la durée de la négociation et des échéanciers qu'on a reçus [...], on va vous communiquer si ça a de l’impact sur la mise en service ou s’il y aura un décalage», a admis le maire de Québec, Bruno Marchand, lundi, qui a précisé qu'il ne souhaite pas de retard.

Tout cela survient alors que la Ville consent à octroyer un autre sursis aux consortiums qualifiés pour présenter leur proposition financière. D’abord prévu pour l’été, le dépôt des propositions financières avait été repoussé à octobre. M. Marchand avait alors dit qu’il n’accepterait pas d’autres délais. Malgré tout, lundi, le maire a indiqué que les consortiums ont demandé plus de temps, ce qui a été accepté pour repousser la remise au 2 novembre.

Pas avant décembre

Même si les prix que soumettront les consortiums concordent avec les analyses de la Ville, le choix d’un soumissionnaire et le dévoilement des coûts ne pourront pas être faits avant le 2 décembre.

Si au contraire les coûts proposés sont trop élevés, une négociation pour faire baisser le prix s’engagera et celle-ci pourrait durer «des semaines, voire des mois, et pourrait se conclure au-delà de la fin de l’année 2023», a soumis M. Marchand.

Dans les deux cas, le décret gouvernemental attendu pour donner le feu vert au projet ne pourra pas être publié au moment où la Ville l’espérait, c’est-à-dire en novembre. La construction du tramway doit débuter en 2024 pour une mise en service en 2029. Ces dates «pourraient» être repoussées, a convenu le maire.

«Même si jamais dans l’histoire nous n’avons été aussi avancés que maintenant, il n’est pas question de bâcler la suite des choses, a lancé M. Marchand. On va travailler le juste prix. [...] «S’il faut retarder d’un an et de deux ans on va le faire.»

Si les négociations ne mènent pas à une entente, on devra trouver des «solutions», sur lesquelles la Ville travaille déjà, a glissé M. Marchand, que ne les a pas précisées.

Des impacts pour Alstom

Le maire convient que tout cela a des impacts sur le contrat déjà signé avec le fabricant du matériel roulant, Alstom. En effet, la date butoir du 10 novembre avait été fixée pour lancer la fabrication des rames. Or, ce feu vert était était conditionnel à l'approbation du conseil des ministres, qui ne pourra pas être donnée d'ici là. Les implications financières de cette situation n'étaient pas claires, lundi. Le maire ne pense pas que cela mette le contrat en péril. «On va s'asseoir avec Alstom et voir comment on peut faire pour prolonger ce délai-là.»

L'opposition officielle s'inquiète du ton du maire, qui semble «préparer au pire». «Je commence à avoir peur pour le projet», a lancé la conseillère Alicia Despins, qui appelle le maire à prendre «les bouchées doubles» pour démontrer la pertinence du projet au lieu de «semer le doute».

«Je pense que le projet ne se fera plus», lance pour sa part le chef d'Équipe priorité Québec, Patrick Paquet.

«J'écoute les propos du maire. C'est deux conférences de presse de suite où il dit que ça ne se fera pas à n'importe quel prix. Je trouve son discours beaucoup moins rassurant. Ce n'est pas pour rassembler, c'est pour nous préparer à l’échec du projet. Le capitaine tramway est en train d'avouer tranquillement pas vite qu’il a échoué.»