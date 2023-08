Encore des étudiants sans logement pour la rentrée à l’UQAC

Cette année, 30% des 6500 étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) proviennent de l'étranger et il est particulièrement difficile d'accueillir toute cette clientèle en pleine crise du logement.

Plusieurs étudiants n'ont toujours rien trouvé, alors que les cours commencent cette semaine.

Même si la situation est loin d’être aussi préoccupante que l’an dernier, une vingtaine d’étudiant(e)s internationaux n’ont toujours pas trouvé d’endroit où loger. Ce chiffre risque d’augmenter au cours des prochaines semaines puisque d’autres arrivées tardives sont attendues.

Les étudiants concernés ont fait part de leurs besoins au service d’info logements de l’UQAC. Cette année, la majorité des nouveaux étudiants étrangers proviennent de la France et du Sénégal.

Ceux qui n’ont toujours pas d’endroit où se loger peuvent dormir dans des hôtels avec lesquels l’université a pris entente. Les étudiants doivent toutefois assumer les coûts de leurs nuitées.

Solidarité étudiante

La communauté étudiante se mobilise pour aider les étudiants étrangers qui n’ont toujours pas d’endroit où se loger en leur offrant temporairement d’habiter avec eux.

D’autres ont même cédé leurs logements à certains étudiants qui sont dans une situation plus précaire.

Comme les étudiants internationaux sont de plus en plus nombreux au fil du temps, l’UQAC tente de trouver des solutions pour les accommoder, puisque l’université ne veut pas que le manque de logements devienne un frein pour le recrutement à l’international.

«On a travaillé avec la STS depuis plusieurs années pour développer le corridor d’écomobilité, a dit la directrice du service des communications et des relations publiques de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme. On a aussi le projet d’accès-libre qui permet à tous nos étudiants d’avoir accès gratuitement au transport en commun. Ça permet l’étalement des étudiants sur le territoire. On regarde aussi pour faire une navette avec Alma, tous les jours sur le campus, ce qui permettrait aux étudiants de partir du Lac-Saint-Jean.»

«On a aussi des ententes avec des promoteurs privés et des hôteliers pour développer des solutions de type résidence un peu partout sur le territoire», a-t-elle ajouté.

D’autres solutions pourraient être annoncées d’ici l’automne.