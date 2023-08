La rentrée scolaire reportée à cause de retards dans des travaux

En plus de la pénurie d’enseignants, des retards dans des chantiers causent aussi des maux de tête dans le réseau scolaire. Des écoles doivent reporter le retour en classe parce que les travaux ne sont pas terminés pour la rentrée.

• À lire aussi: Rentrée scolaire: alerte rouge dans les services de garde

• À lire aussi: Pas de transport le midi pour une dizaine d’enfants de Val-Bélair

• À lire aussi: Le «p’tit nouveau» de la rentrée: l’«ombudsman de l’éducation» entre en scène

La pénurie de main-d’œuvre et des difficultés d’approvisionnement dans les matériaux sont notamment en cause.

Dans Lanaudière, les élèves de l’école secondaire de l’Impact devaient déménager à la fin août dans des locaux flambants neufs situés dans un agrandissement de l’école secondaire Armand-Corbeil, à Terrebonne.

L’école de l’Impact, qui était jusqu’en juin située à Mascouche, est une école spécialisée qui accueille 394 élèves en difficulté.

Photo Martin Alarie

Or ces élèves seront plutôt logés pendant quelques semaines dans deux écoles primaires de Charlemagne, à une quinzaine de kilomètres de Terrebonne, le temps de terminer les travaux d’agrandissement.

Leur retour en classe a été reporté de deux jours, afin de procéder au réaménagement des locaux.

Le centre de services des Affluents indique qu’une «multitude de facteurs peuvent expliquer ce retard», sans toutefois les énumérer précisément.

Dans les Laurentides, la construction de l’école secondaire de Mirabel a aussi pris du retard. Après avoir envisagé l’enseignement à distance ou le déménagement des élèves dans une autre école, le centre de services scolaire des Mille-Îles a finalement décidé de reporter le retour en classe de trois jours, ce qui permet d’accueillir les élèves dans le nouveau bâtiment.

«Pour la présente rentrée, nous parlons d'une livraison partielle du bâtiment. Une cohabitation chantier-école est prévue pour la poursuite des travaux», indique sa porte-parole, Mélanie Poirier.

Les gymnases seront disponibles dans quelques jours, l'atrium et les espaces extérieurs dans les prochaines semaines, mais le dernier étage de l'école ne sera pas accessible avant quelques mois, précise-t-elle.

Les «délais de livraison de l’école» sont notamment causés par la pénurie de main-d’œuvre et les retards dans la livraison des matériaux.

Photo Martin Alarie

Dans d’autres établissements, les travaux se poursuivent après le retour en classe, mais des aménagements ont été faits pour permettre la cohabitation école-chantier, le temps de terminer les travaux.

C’est notamment le cas à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette à Québec, où les ouvriers seront présents jusqu’en décembre. La situation n’est «pas idéale», mais «les aménagements semblent acceptables» dans les circonstances, indique Martin Hogue, président du Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives.

À la Fédération des centres de services scolaires du Québec, on rappelle que le nombre de chantiers pour des rénovations ou de nouvelles constructions d’écoles a connu une forte hausse au cours des dernières années.

Certains projets d’envergure sont particulièrement complexes, ce qui accentue le risque de retard dans l’échéancier, indique son président-directeur général adjoint, Dominique Robert.

«Quand il y a des débordements, on se doit de se placer en mode solution [...]. La clé, c’est de s’assurer qu’il y ait le moins d’impact pour les élèves et que ce soit le plus court possible.»

Les sommes consacrées par Québec à la rénovation et à la construction d’école ont presque doublé depuis cinq ans.

Des écoles en chantier

3,2 milliards$ de travaux en un an seulement

1,7 milliard$ pour les rénovations d’écoles

1,5 milliard$ pour la construction ou l’agrandissement d’écoles

Source: Plan québécois des infrastructures, sommes pour l’année scolaire 2023-2024