[PHOTOS] L’entretien de la végétation bordant les routes coûte cher au MTQ

L’entretien des espaces verts bordant les routes provinciales coûte de plus en plus cher. En quatre ans seulement, la facture a plus que doublé dans certaines régions, révèle une réponse à une demande d’accès aux documents.

À l’échelle nationale, les coûts d’entretien de la végétation bordant le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont bondi de 64%, passant de près de 11 millions $ en 2018 à 18 millions $ en 2022.

Questionné par notre Bureau parlementaire, le Ministère pointe du doigt l’augmentation du coût du carburant, la hausse du coût de la main-d’œuvre, jumelée à la pénurie de main-d’œuvre et la rareté, même l’absence de soumissionnaires dans certaines régions.

Des hausses de 1 M$

C’est en Estrie et sur la Côte-Nord que les factures pour l'ensemble des travaux de tonte de gazon, de fauchage, de coupe d'arbres, de branches et d'arbustes, incluant les opérations de nettoyage printanier des espaces verts, ont le plus augmenté.

Dans ces deux régions, les coûts ont plus que doublé. En Estrie, ces travaux avaient coûté 776 000$, en 2018. Quatre ans plus tard, la facture a augmenté de plus d’un million de dollars!

Sur la Côte-Nord, c’est l’an dernier que les coûts ont explosé, passant de 853 000$ à 1,93 million $.

La facture pour l’entretien des espaces verts du réseau métropolitain, qui atteignait 1,87 million $ en 2018, a grimpé à 3,12 millions $ en 2022. Les coûts dans cette région tendent à tout le moins à se stabiliser: ils n’ont augmenté que d’un pour cent de 2021 à 2022.

Fluctuations

Dans la Capitale-Nationale, les coûts sont sensiblement les mêmes qu’il y a quatre ans, même que la facture a diminué de 12% en 2022 par rapport à 2021. Idem pour le territoire regroupant les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

«Les coûts d’entretien des espaces verts peuvent fluctuer d’une année à l’autre», explique le porte-parole du MTQ, Nicolas Vigneault.

«Par exemple, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, des coupes additionnelles pour le roseau commun ont été demandées par le Ministère au cours des dernières années, a-t-il précisé. Également, sur la Côte-Nord, des contrats de débroussaillage et de déboisement ont été signés.»

Coûts d’entretien de la végétation bordant les routes Année Coût 2018 10,97 millions $ 2019 12 millions $ 2020 14,61 millions $ 2021 15,36 millions $ 2022 17,95 millions $ Source : ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les pires hausses de coûts Région / année 2018 2019 2020 2021 2022 Hausse Abitibi – Témiscamingue 560 K$ 780 K$ 530 K$ 615 K$ 1 M$ 79% Mauricie-Centre-du-Québec 1,8 M$ 1,7 M$ 2,2 M$ 2,6 M$ 3,2 M$ 74% Chaudière-Appalaches 455 K$ 355 K$ 840 K$ 660 K$ 740 K$ 62% Côte-Nord 870 K$ 1 M$ 980 K$ 850 K$ 1,9 M$ 122% Estrie 770 K $ 940 K$ 1,5. M$ 1,5 M$ 1,8 M$ 130% Laurentides – Lanaudière 515 K$ 730 K$ 720 K$ 840 K$ 990 K$ 93% Montérégie 860 K$ 1 M$ 1,3 M$ 1,4 M$ 1,4 M$ 65% Réseau Métropolitain 1,9 M$ 1,8 M$ 2,7 M$ 3,1 M$ 3,1 M$ 67% Source : ministère des Transports et de la Mobilité durable