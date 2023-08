Les États-Unis comptent sur les drones pour contrer la Chine

Les États-Unis prévoient de déployer des milliers de drones au cours des deux prochaines années afin de contrer l'avantage de la Chine en termes d'effectifs et de matériel militaire, a déclaré une haute responsable de la défense lundi.

Le principal atout de Pékin est «l'effet de masse. Plus de navires. Plus de missiles. Plus de personnes», a déclaré Kathleen Hicks, ministre adjointe à la Défense, lors d'une conférence à Washington.

«Nous contrerons l'armée chinoise sur le terrain de la quantité, mais la nôtre sera plus difficile à prévoir, plus difficile à frapper, plus difficile à battre», a déclaré la numéro deux du Pentagone.

L'armée américaine veut déployer des milliers de drones, «dans de multiples domaines», dans les 18 à 24 prochains mois, a ajouté Kathleen Hicks.

Les États-Unis considèrent la Chine comme un défi majeur et cherchent à éviter tout conflit avec elle, notamment autour de Taïwan.

Les États-Unis, qui ont reconnu sur le plan diplomatique la République populaire de Chine en 1979, restent cependant l'allié le plus puissant de Taïwan ainsi que son principal fournisseur d'armes.

Pékin considère l'île comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas de la reprendre un jour, par la force si nécessaire.