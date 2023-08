D’abord estimé à 3,6 milliards de dollars, le coût de construction du tramway de Québec aurait considérablement augmenté, à tel point que certains se questionnent maintenant sur la faisabilité du projet dans sa forme actuelle.

Un scénario qui semble être du déjà-vu pour les résidents de la capitale provinciale.

«Les effets sur la psychologie me semblent importants lors de ces échecs à répétition. Tout d’abord, on annonce un gros projet, un projet important que l’on finit par retirer parce qu’on n’a pas d’argent ou l'on ne se sent pas capable. Les effets sur la psychologie des Québécois c’est que vous aurez beau nous présenter le projet que vous souhaitez, ça va toujours avorter», mentionne le chroniqueur politique Mathieu Bock-Côté.

Un point de vue partagé par sa collègue Yasmine Abdelfadel, qui croit que l’on doit profiter de cette occasion surtout puisque le financement d’Ottawa est bien présent.

«Il faut y aller quand même pour deux raisons. Je crois que la ville de Québec a le droit d’avoir un projet de transport structurant. On ne peut pas chaque fois avoir de belles maquettes et quelques années plus tard se retirer. [...] Au-delà de ça, on doit rappeler que le fédéral s’est engagé à absorber 40 % de tout dépassement de coûts. Le fédéral n’a pas mis un cap à ces dépassements de coûts. [...] Si l'on recule, on va laisser l’argent du fédéral sur la table, on va laisser 2,7 milliards de dollars au minimum sur la table si on recule», souligne-t-elle.

Vers une explosion des coûts

Selon les informations qui circulent, les coûts auraient doublé pour la fabrication et la mise en place de ce projet à Québec.

Un scénario qui ne surprend pas l’ancien député péquiste Stéphane Bédard.

«Je ne suis pas surpris. Il n’y a personne qui peut conclure qu’un prix estimé il y a quelques années [est encore valide maintenant], surtout que si je me rappelle bien l’évaluation était plutôt sommaire avec plusieurs éléments qui n’étaient pas déterminés. L’une des solutions pour la Ville selon moi c’est de la faire en phase et de se donner des possibilités pour dégrossir certains éléments qui ne sont pas nécessaires. [...] On ne peut pas dire que l’on se retire à ce stade-ci pour le maire, la Ville et les deux gouvernements, ça serait une véritable catastrophe», explique-t-il.

